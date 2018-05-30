На Кубани на побережье планируют установить 100 электрозаправок

На Черноморском побережье Краснодарского края к сентябрю собираются оборудовать 100 электрозаправочных станций (ЭЗС)

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на компанию «Электросити», которая занимается проектом по установке электрозаправок.

За счет увеличения числа таких заправок на Кубани, в России их количество вырастет на 40% — до 350. Планируется, что ЭЗС установят у отелей, ресторанов, магазинов и аэропортов. Все заправки разработаны в России.

Отмечается, что в крае доступ к зарядке сначала получат электрокары каршеринга, а затем остальные владельцы таких автомобилей.