На Кубани на побережье планируют установить 100 электрозаправок

Краснодарский край

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На Черноморском побережье Краснодарского края к сентябрю собираются оборудовать 100 электрозаправочных станций (ЭЗС)

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Об этом пишут «Известия» со ссылкой на компанию «Электросити», которая занимается проектом по установке электрозаправок.

За счет увеличения числа таких заправок на Кубани, в России их количество вырастет на 40% — до 350. Планируется, что ЭЗС установят у отелей, ресторанов, магазинов и аэропортов. Все заправки разработаны в России.

Отмечается, что в крае доступ к зарядке сначала получат электрокары каршеринга, а затем остальные владельцы таких автомобилей.

Как сообщали Юга.ру, ранее премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о том, что количество электротранспорта в России к 2020 году должно достичь порядка 17% от общего его количества. 

В Краснодаре в 2017 году открыли первую зарядную станцию для электромобилей. Она находится на парковке у Театральной площади, недалеко от перекрестка улиц Красной и Калинина.

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