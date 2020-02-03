ВСК и платежная система «Мир» предложили страховку с кешбэком 10%
Страховой Дом ВСК в феврале стал партнером программы лояльности национальной платежной системы «Мир»
С 1 февраля держателям карт «Мир» доступны особые условия при покупке полисов добровольного страхования через мобильное приложение или на сайте mir.vsk.ru, рассказали 3 февраля в пресс-службе ВСК.
В рамках акции держатели карт «Мир», которые купили полис ВСК по программам добровольных видов страхования (кроме ОСАГО), которые доступны в интернет-магазине, получат кешбэк в размере 10% на свою карту. Чтобы принять участие в акции, нужно оплатить картой «Мир» один из полисов на сайте mir.vsk.ru или через мобильное приложение «ВСК страхование».
Для участия в акции необходимо зарегистрировать карту «Мир» на сайте privetmir.ru. Предложение действует в период с 1 февраля по 16 апреля 2020 года.
Ранее Юга.ру рассказывали, что Страховой Дом ВСК открыл собственный онлайн-журнал о путешествиях, хобби и ежедневных открытиях. Автором издания может стать каждый.
Читайте также
Что в твиттере предлагают добавить в Конституцию после идеи патриарха упомянуть в ней Бога
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.