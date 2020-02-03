ВСК и платежная система «Мир» предложили страховку с кешбэком 10%

С 1 февраля держателям карт «Мир» доступны особые условия при покупке полисов добровольного страхования через мобильное приложение или на сайте mir.vsk.ru , рассказали 3 февраля в пресс-службе ВСК.

В рамках акции держатели карт «Мир», которые купили полис ВСК по программам добровольных видов страхования (кроме ОСАГО), которые доступны в интернет-магазине, получат кешбэк в размере 10% на свою карту. Чтобы принять участие в акции, нужно оплатить картой «Мир» один из полисов на сайте mir.vsk.ru или через мобильное приложение «ВСК страхование».

Для участия в акции необходимо зарегистрировать карту «Мир» на сайте privetmir.ru. Предложение действует в период с 1 февраля по 16 апреля 2020 года.

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