Страховая компания ВСК подтвердила соответствие международным стандартам качества
Международная организация по стандартизации (ISO) подтвердила соответствие Страхового Дома ВСК
Компания ВСК успешно прошла плановый инспекционный контроль в рамках системы менеджмента качества (СМК). Орган по сертификации «ИСО Консалтинг» подтвердил действие сертификата соответствия СМК требованиям ГОСТ, который будет действовать до 23 января 2021 года.
Во время ресертификации эксперты «ИСО Консалтинг» рассмотрели бизнес-процессы и стандарты отчетности компании, проанализировали нормативные документы, а также обсудили с топ-менеджерами, руководителями и сотрудниками структурных подразделений систему качества, принятую в ежедневной работе компании, сообщили 22 января в пресс-службе ВСК.
Напомним, инспекционный контроль СМК компании проводят ежегодно для проверки ее соответствия требованиям ГОСТ. Соответствие международным стандартам ИСО — это подтверждение высокого качества работы ВСК на всех этапах своей деятельности.
Как писали Юга.ру, в ноябре 2019 года ВСК вошла в список самых технологичных страховщиков мира по версии The Digital Insurer Innovation Awards.
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