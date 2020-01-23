Страховая компания ВСК подтвердила соответствие международным стандартам качества

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Международная организация по стандартизации (ISO) подтвердила соответствие Страхового Дома ВСК

Компания ВСК успешно прошла плановый инспекционный контроль в рамках системы менеджмента качества (СМК). Орган по сертификации «ИСО Консалтинг» подтвердил действие сертификата соответствия СМК требованиям ГОСТ, который будет действовать до 23 января 2021 года.

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Во время ресертификации эксперты «ИСО Консалтинг» рассмотрели бизнес-процессы и стандарты отчетности компании, проанализировали нормативные документы, а также обсудили с топ-менеджерами, руководителями и сотрудниками структурных подразделений систему качества, принятую в ежедневной работе компании, сообщили 22 января в пресс-службе ВСК.

Напомним, инспекционный контроль СМК компании проводят ежегодно для проверки ее соответствия требованиям ГОСТ. Соответствие международным стандартам ИСО — это подтверждение высокого качества работы ВСК на всех этапах своей деятельности.

Как писали Юга.ру, в ноябре 2019 года ВСК вошла в список самых технологичных страховщиков мира по версии The Digital Insurer Innovation Awards. 

Страхование

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