Страховая компания ВСК открыла онлайн-журнал

Страховой Дом ВСК в январе представил собственное интернет-медиа «ВыИскали» — это онлайн-журнал о путешествиях, хобби и ежедневных открытиях

Авторы сайта «ВыИскали» ( vskali.ru ) пишут о туризме, увлечениях, автомобиляхи на другие темы, которые могут быть интересны широкой аудитории.

Миссия сайта — вдохновить к получению новых эмоций и рассказать, как это сделать грамотно, бюджетно и безопасно, сообщили 30 января в пресс-службе ВСК.

Сейчас на сайте представлены авторские статьи, короткие новости, подробные инструкции и интерактивные калькуляторы.

«Мы задумали "ВыИскали" как проводник между людьми, преодолевшими себя, совершившими незаурядные поступки, и теми, кто на эти поступки еще не решился или даже не знает, что так можно. Поэтому наши авторы — действующие путешественники, авантюрные экстремалы, семейные бунтари и просто увлеченные люди. Наши истории — настоящие, полезные и вдохновляющие», — отметил руководитель проекта, директор по развитию медиапроектов ВСК Александр Охрименко.

Автором онлайн-издания может стать каждый. Для этого нужно отправить простую заявку по форме, представленной на сайте. Со всеми авторами работают профессиональные редакторы. На сайте реализована специальная мотивационная система, поощряющая активность. Топовые авторы получают особые привилегии от Страхового Дома.