Страховая компания ВСК открыла онлайн-журнал
Страховой Дом ВСК в январе представил собственное интернет-медиа «ВыИскали» — это онлайн-журнал о путешествиях, хобби и ежедневных открытиях
Авторы сайта «ВыИскали» (vskali.ru) пишут о туризме, увлечениях, автомобиляхи на другие темы, которые могут быть интересны широкой аудитории.
Миссия сайта — вдохновить к получению новых эмоций и рассказать, как это сделать грамотно, бюджетно и безопасно, сообщили 30 января в пресс-службе ВСК.
Сейчас на сайте представлены авторские статьи, короткие новости, подробные инструкции и интерактивные калькуляторы.
«Мы задумали "ВыИскали" как проводник между людьми, преодолевшими себя, совершившими незаурядные поступки, и теми, кто на эти поступки еще не решился или даже не знает, что так можно. Поэтому наши авторы — действующие путешественники, авантюрные экстремалы, семейные бунтари и просто увлеченные люди. Наши истории — настоящие, полезные и вдохновляющие», — отметил руководитель проекта, директор по развитию медиапроектов ВСК Александр Охрименко.
Автором онлайн-издания может стать каждый. Для этого нужно отправить простую заявку по форме, представленной на сайте. Со всеми авторами работают профессиональные редакторы. На сайте реализована специальная мотивационная система, поощряющая активность. Топовые авторы получают особые привилегии от Страхового Дома.
Собственный онлайн-журнал стал частью коммуникационной стратегии, реализуемой ВСК.
«Современные тенденции позволяют нам выстраивать различные коммуникации с клиентами. Мы заинтересованы в том, чтобы предложить действительно интересный и современный контент, который связан не только со страхованием, но учитывает и другие интересы аудитории», — прокомментировала руководитель департамента маркетинговых коммуникаций и PR Страхового Дома ВСК Элеонора Марталлер.
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В рамках коммуникационной стратегии в 2019 году были обновлены официальные аккаунты компании в соцсетях, а также открыт информационный канал «Случай Медиа» на платформе «Яндекс.Дзен».
«Сегодня ВСК — это больше, чем страхование. Мы развиваем нестраховые сервисы и открываем новые каналы коммуникации с аудиторией. Хотим, чтобы наш клиент выбирал надежного партнера в лице страховой компании не столько по ценовым критериям, сколько по ценностным», —заключила заместитель генерального директора по развитию бизнеса ВСК Ольга Сорокина.
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