На Кубани бродячая собака напала на ребенка

В пресс-службе администрации отметили, что в связи с «участившимися жалобами горожан на большое количество бездомных собак» будут приняты меры:

Информация о происшествии поступила 1 февраля. По словам женщины, на ноге ее ребенка остался след от укуса животного. Она отметила, что собака напала на школьницу на территории центральной горбольницы. Помимо этого участка, собаки были замечены в районе улиц Вольной и Южной.

«В настоящее время ведутся работы по подготовке документов, которые необходимы для заключения муниципального контракта на оказание услуг по изъятию с территории города синатропных [живых существ, обитающих в жилище человека или поблизости от него: например, голуби или тараканы — Юга.ру] хищных животных , представляющих угрозу здоровью, имуществу и даже жизни жителей города».

В администрации уточнили, что позже на сайте опубликуют информацию о подрядчике, с которым будет заключен договор по отлову животных.

Напомним, с 1 января 2020 года в России начал действовать закон об «Организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев». Согласно нему, компании, которые ведут отлов бродячих животных, не имеют права наносить им увечья или убивать, а также делать то, что может к этому привести.