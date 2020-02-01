Со стороны Краснодарского края начались поставки электроэнергии в Абхазию — «Ъ»
1 февраля издание «Коммерсантъ» сообщило о том, что Россия начала поставлять электроэнергию в Абхазию через Краснодарский край
Издание отмечает, что поставки будут идти по ЛЭП «Салхино» со стороны Краснодарского края. Объем электроэнергии составит 200-250 млн кВт/ч на февраль и март.
Поставки начались в связи с энергодефицитом в Абхазии из-за низкого уровня воды в водохранилище Ингурской ГЭС. Сейчас вода в нем держится на отметке 439 метров над уровнем моря. В случае, если она опустится до уровня 420 метров, гидроэлектростанция прекратит работу. 27 января стране пришлось перейти на веерные отключения энергии.
По данным источников «Коммерсанта», проблемы с нехваткой начались еще в начале января., однако решение проблемы было осложнено отставкой президента Абхазии Рауля Хаджимбы и отставкой правительства РФ, некоторые члены которого курировали вопросы республики.
Сообщается, что поставлять энергию в Абхазию будет российский оператор импорта и экспорта электроэнергии «Интер РАО». Расходы на операцию при этом, по данным министерства экономики Абхазии и других источников издания, компенсируют за счет средств российской финансовой помощи Абхазии. О том, что Россия начала поставлять в республику электроэнергию, подтвердили в пресс-службе компании «Черноморэнерго», в ведении которой находится Ингурская ГЭС. Между тем, в министерстве энергетики РФ ситуацию не комментируют.
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