В Сочи за шесть месяцев собираются построить мусоросортировочную станцию
В Сочи летом 2020 года планируют завершить строительство мусоросортировочной станции
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Станция по переработке отходов начнет работу на территории бывшего завода ТСМ на улице Транспортной. На объекте будут производить автоматический отбор органики.
За счет сортировки и компостирования на полигон в Белореченске будет вывозиться на 40% меньше мусора, что позволит существенно снизить нагрузку на транспортную инфраструктуру, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.
Строительство современной мусоросортирующей станции в Сочи на территории бывшего обанкротившегося завода ТСМ планируют завершить в течение полугода. Региональным оператором, работающим на территории города-курорта, является АО «Крайжилкомресурс», его подрядчиком — московская фирма АО «Профисервис».
Как писали Юга.ру, о том, что Сочи перейдет на раздельный сбор мусора, еще в 2017 году говорил мэр курорта Анатолий Пахомов.
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