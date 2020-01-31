В Сочи за шесть месяцев собираются построить мусоросортировочную станцию

Станция по переработке отходов начнет работу на территории бывшего завода ТСМ на улице Транспортной. На объекте будут производить автоматический отбор органики.

За счет сортировки и компостирования на полигон в Белореченске будет вывозиться на 40% меньше мусора, что позволит существенно снизить нагрузку на транспортную инфраструктуру, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.