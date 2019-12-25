Председатель Совета директоров ВСК рассказал о том, что поможет повысить доверие к страховщикам

Согласно исследованиям Банка России, страховым компаниям в нашей стране доверяет 26% населения. Данные Всероссийского союза страховщиков чуть оптимистичнее — 35%.

— Страховым компаниям на сегодняшний день доверяют миллионы граждан. По нашей базе данных прошло более 36 млн физических лиц, около 6 млн активных клиентов с нами работают. По итогам девяти месяцев доверие отмечается в первую очередь в добровольном медицинском страховании. Страховые компании вместе с медицинскими учреждениями организуют новые сервисы, которых не было ранее. Есть потребность наших клиентов, которые покупают эти продукты благодаря справедливой цене и тем сервисам, которые мы предоставляем. Это личные кабинеты для HR-работников, личные кабинеты для потребителей. Конечно, это движение вперед, и меня это не может не радовать, потому что это добровольное медицинское страхование — когда предприятия, когда граждане голосуют своим рублем, и это очень здорово, — поделился оптимизмом председатель Совета директоров ВСК.



Кроме того, он добавил, что по итогам девяти месяцев портфель ВСК по каско вырос на 7%, несмотря на стагнацию авторынка, — а это еще одно подтверждение того, что люди доверяют страховым компаниям.

Захватившая буквально все отрасли современной жизни цифровизация не обошла стороной и страховые компании. В первую очередь это касается продаж через интернет-магазин и мобильное приложение, но захватывает и сервисы при урегулировании страховых ситуаций. По словам Сергея Цикалюка, уже с первого квартала 2020 года компания готова осуществлять выплаты при оформлении документов уже через одну минуту. Внедряются современные технологии в протоколы каско, ОСАГО и других массовых видов страхования.

В заключении руководитель рассказал о стратегии компании и прогнозах по развитию отрасли.

— На рынке происходит перераспределение портфелей между страховыми компаниями. Если посмотреть по итогам девяти месяцев, то нам удалось обеспечить возврат на капитал около 30% — это для нас самый важный показатель. Мы остаемся прибыльной компанией. Иногда спрашивают: «Какова ваша стратегия, чего вы хотите — вы как акционер и ваша команда?» Мы хотим динамичного развития, но не ради сбора просто премий, а ради того, чтобы компания могла без вовлечения капитала акционеров капитализироваться, могла развиваться, строить все те сервисы, которые мы называем дистанционными, привлекать клиентов за счет новых продуктов — тех, которые на сегодняшний день рынок не предлагал.

Жесткая конкуренция — так видит руководство ВСК ближайшее будущее сферы страхования в России. Для сохранения позиции и роста компаниям необходимо будет тщательно просчитывать риски, соответствовать требованиям к размеру и качеству активов, требованиям к учету дебиторской задолженности. Регулятору в лице Центробанка, в свою очередь, стоит еще более строго оценивать стратегию, капитализацию и прибыльность компаний.