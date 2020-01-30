В Сочи после пожаров проверят все общежития
В Сочи создадут межведомственную группу для обследования общежитий
Во второй половине января в общежитии на улице Донской, 19 произошло два пожара. Несмотря на то, что причиной возгорания в обоих случаях стало неосторожное обращение с огнем, специалисты Госпожнадзора отметили ненадлежащее состояние коммуникаций — дом не оборудован системой внутреннего противопожарного водопровода и датчиками. В неудовлетворительном состоянии находятся вход и подъезд.
По итогам мониторинга, который проведут во всех районах курорта, разработают городскую муниципальную программу, в которой будет прописана очередность ремонта домов с учетом их состояния. В первую очередь войдут общежития и малосемейки, которых на курорте более 300, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.
Напомним, во время пожара в общежитии на улице Донской спасатели эвакуировали 30 человек, еще 19 людям помогли выбраться из здания. Позже в комнате нашли тело мужчины.
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