В Сочи после пожаров проверят все общежития

Во второй половине января в общежитии на улице Донской, 19 произошло два пожара. Несмотря на то, что причиной возгорания в обоих случаях стало неосторожное обращение с огнем, специалисты Госпожнадзора отметили ненадлежащее состояние коммуникаций — дом не оборудован системой внутреннего противопожарного водопровода и датчиками. В неудовлетворительном состоянии находятся вход и подъезд.

По итогам мониторинга, который проведут во всех районах курорта, разработают городскую муниципальную программу, в которой будет прописана очередность ремонта домов с учетом их состояния. В первую очередь войдут общежития и малосемейки, которых на курорте более 300, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Напомним, во время пожара в общежитии на улице Донской спасатели эвакуировали 30 человек, еще 19 людям помогли выбраться из здания. Позже в комнате нашли тело мужчины.