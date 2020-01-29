Прокуратура будет добиваться реабилитации сироты из Мезмая, которого судили за распиленное дерево
Прокуратура Кубани нашла нарушения в постановлении Апшеронского райсуда по делу сироты из Мезмая, обвиняемого в рубке лесных насаждений
24-летний Василий Попков попал под следствие в марте после того, как директор местной школы пожаловалась в полицию на то, что он незаконно спилил ольху на территории образовательного учреждения. Сам молодой человек и его опекун утверждали, что деревья (они говорили о двух деревьях) упали во время сильного ветра и перегородили дорогу, поэтому парень решил спилить их. Древесину он принес к себе во двор, так как решил, что школе с отоплением на угле дрова не нужны. При этом опекун заявила, что ботаническая экспертиза показала, что одно из деревьев было сухостойным, а второе сгнило.
Против Попкова возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений). Нанесенный ущерб оценили в 66 тыс. рублей. Так как деревья — это муниципальная собственность, потерпевшими признали администрацию района.
Дело вызвало общественный резонанс, и власти заявили, что готовы пойти на мировую. В результате в суде районная администрация заявила об отсутствии ущерба и ходатайствовала о смягчении наказания. Стороны заключили мировое соглашение. 22 января судья прекратил уголовное дело в отношении Попкова и освободил его от наказания.
Однако дело было прекращено по нереабилитирующим основаниям, то есть Попков будет считаться привлеченным к уголовной ответственности.
28 января краевая прокуратура сообщила, что обжаловала постановление райсуда о прекращении уголовного дела в отношении Попкова и намерена добиться его реабилитации. Это связано с тем, что во время изучения материалов дела прокуроры нашли нарушения, поэтому решение суда является незаконным и должно быть отменено.
«В частности, не приняты во внимание выводы ботанической экспертизы о том, что дерево хоть и было живорастущим, однако являлось больным, ослабленным и биологически обреченным, показания ряда свидетелей и самого Попкова о том, что дерево изначально было повалено во время сильных ветров. Также во время расследования неправильно установлен и рассчитан причиненный вред», — говорится в сообщении ведомства.
Прокуроры намерены добиться отмены постановления суда и прекращения уголовного дела за отсутствием состава преступления, с признанием за Попковым права на реабилитацию.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.