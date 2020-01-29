Прокуратура будет добиваться реабилитации сироты из Мезмая, которого судили за распиленное дерево

24-летний Василий Попков попал под следствие в марте после того, как директор местной школы пожаловалась в полицию на то, что он незаконно спилил ольху на территории образовательного учреждения. Сам молодой человек и его опекун утверждали, что деревья (они говорили о двух деревьях) упали во время сильного ветра и перегородили дорогу, поэтому парень решил спилить их. Древесину он принес к себе во двор, так как решил, что школе с отоплением на угле дрова не нужны. При этом опекун заявила, что ботаническая экспертиза показала, что одно из деревьев было сухостойным, а второе сгнило.

Против Попкова возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений). Нанесенный ущерб оценили в 66 тыс. рублей. Так как деревья — это муниципальная собственность, потерпевшими признали администрацию района.

Дело вызвало общественный резонанс, и власти заявили, что готовы пойти на мировую. В результате в суде районная администрация заявила об отсутствии ущерба и ходатайствовала о смягчении наказания. Стороны заключили мировое соглашение. 22 января судья прекратил уголовное дело в отношении Попкова и освободил его от наказания.

Однако дело было прекращено по нереабилитирующим основаниям, то есть Попков будет считаться привлеченным к уголовной ответственности.