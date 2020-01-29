Прокуратура будет добиваться реабилитации сироты из Мезмая, которого судили за распиленное дерево

Краснодарский край

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Прокуратура Кубани нашла нарушения в постановлении Апшеронского райсуда по делу сироты из Мезмая, обвиняемого в рубке лесных насаждений

24-летний Василий Попков попал под следствие в марте после того, как директор местной школы пожаловалась в полицию на то, что он незаконно спилил ольху на территории образовательного учреждения. Сам молодой человек и его опекун утверждали, что деревья (они говорили о двух деревьях) упали во время сильного ветра и перегородили дорогу, поэтому парень решил спилить их. Древесину он принес к себе во двор, так как решил, что школе с отоплением на угле дрова не нужны. При этом опекун заявила, что ботаническая экспертиза показала, что одно из деревьев было сухостойным, а второе сгнило. 

Против Попкова возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений). Нанесенный ущерб оценили в 66 тыс. рублей. Так как деревья — это муниципальная собственность, потерпевшими признали администрацию района.

Дело вызвало общественный резонанс, и власти заявили, что готовы пойти на мировую. В результате в суде районная администрация заявила об отсутствии ущерба и ходатайствовала о смягчении наказания. Стороны заключили мировое соглашение. 22 января судья прекратил уголовное дело в отношении Попкова и освободил его от наказания. 

Однако дело было прекращено по нереабилитирующим основаниям, то есть Попков будет считаться привлеченным к уголовной ответственности.

28 января краевая прокуратура сообщила, что обжаловала постановление райсуда о прекращении уголовного дела в отношении Попкова и намерена добиться его реабилитации. Это связано с тем, что во время изучения материалов дела прокуроры нашли нарушения, поэтому решение суда является незаконным и должно быть отменено.

«В частности, не приняты во внимание выводы ботанической экспертизы о том, что дерево хоть и было живорастущим, однако являлось больным, ослабленным и биологически обреченным, показания ряда свидетелей и самого Попкова о том, что дерево изначально было повалено во время сильных ветров. Также во время расследования неправильно установлен и рассчитан причиненный вред», — говорится в сообщении ведомства.

Прокуроры намерены добиться отмены постановления суда и прекращения уголовного дела за отсутствием состава преступления, с признанием за Попковым права на реабилитацию.

Апшеронский район Дети-сироты Лесное хозяйство Прокуратура Суд

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