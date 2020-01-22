Сироту из Мезмая привлекли к уголовной ответственности за распиленное сухое дерево

24-летний Василий Попков попал под следствие в марте после того, как директор местной школы пожаловалась в полицию на то, что он незаконно спилил ольху на территории образовательного учреждения. Сам молодой человек и его опекун утверждали, что деревья (они говорили о двух деревьях) упали во время сильного ветра и перегородили дорогу, поэтому парень решил спилить их. Древесину он принес к себе во двор, так как решил, что школе с отоплением на угле дрова не нужны. При этом опекун заявила, что ботаническая экспертиза показала, что одно из деревьев было сухостойным, а второе сгнило.

Против Попкова возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений). Нанесенный ущерб оценили в 66 тыс. рублей. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 300 тыс. рублей или двухлетней зарплаты.

Так как деревья — это муниципальная собственность, потерпевшими признали администрацию района. Дело вызвало общественный резонанс, и власти заявили, что готовы пойти на мировую в случае возмещения ущерба.

В ходе прений сторон администрация района письменно заявила об отсутствии ущерба и ходатайствовала о смягчении наказания.

Адвокат подсудимого Анатолий Князев сообщил суду, что стороны заключили мировое соглашение. Он добавил, что Попков, в качестве компенсации ущерба, самостоятельно высадил на территории школы кусты можжевельника.

С учетом факта примирения сторон, признания вины подсудимым и его чистосердечного раскаяния судья прекратил уголовное дело в отношении Попкова и освободил его от наказания. Его защитник позже пояснил, что дело прекращено по нереабилитирующим основаниям, то есть Попков будет считаться привлеченным к уголовной ответственности, передает «Интерфакс».