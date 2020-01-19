На Кубани сирота попал под следствие за то, что распилил два старых дерева, упавших у школы

В Апшеронском районе будут судить местного жителя, который обвиняется в незаконной рубке в крупном размере за то, что, по его словам, распил два упавших дерева

По делу проходит сирота Василий Попков, пишет «Ридус». По словам его опекуна Ольги Лабузовой, в марте 2019 года сильный ветер обрушил два старых дерева в поселке Мезмай, которые перекрыли дорогу к школе. Живший по соседству Попков распилил стволы и сучья, освободив дорогу. Древесину он принес к себе во двор, так как решил, что школе с отоплением на угле дрова не нужны.

Через несколько дней к нему пришел участковый. Он попросил Попкова взять бензопилу и проследовать за ним. На месте происшествия полицейский сфотографировал бензопилу у пеньков, оставшихся от деревьев. При этом присутствовали другие сотрудники полиции, директор школы и представитель районной администрации.

В письменном объяснении, опубликованном в сети, Лабузова утверждала, что Попков спилил деревья под корень во избежание новых завалов. Однако издание osnmedia.ru приводит ее слова, где женщина утверждает, что до пеньков оба дерева спилили уже после Попкова — изначально стволы обломились чуть выше человеческого роста, и парень спилил только то, что упало.

Вскоре против Попкова возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений). Администрация Апшеронского района оценила нанесенный ей ущерб в 66 тыс. рублей.

При этом, по словам Лабузовой, несколько свидетелей подтвердили следователю, что деревья рухнули от ветра; а ботаническая экспертиза показала, что одно из деревьев было сухостойным, а второе сгнило. Адвокат Анатолий Князев писал ходатайство о прекращении дела в связи с результатами экспертизы, но его отклонили и дело направили в суд.

Первое заседание райсуда по делу Попкова должно было состояться 16 января из-за отсутствия свидетеля со стороны обвинения — директора школы Александры Филипповой . Рассмотрение перенесли на 22 января.

Максимальное наказание, которое может грозить по вменяемой Попкову статье, — лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 300 тыс. рублей или двухлетней зарплаты.