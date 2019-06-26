Водитель автобуса, который врезался в ограждение в Сочи, писал сообщение в телефоне

Пассажиры автобуса, попавшего в аварию 24 июня в Сочи, видели, как водитель в момент ДТП писал сообщение в телефоне

В Сочи пассажиры рейсового автобуса, который врезался в ограждение Адлерском районе, видели, как водитель в момент аварии писал сообщение в телефоне. Об этом сообщил мэр курорта Анатолий Пахомов.

«Я сам случайно оказался на месте ДТП с участием рейсового автобуса. Пассажирка, стоявшая ближе всех к водителю, утверждает, что он что-то писал в телефоне. Только Бог уберег людей, которые ехали в автобусе, от самых страшных последствий. За такое надо строго наказывать», — цитирует Пахомова пресс-служба мэрии.

После недавней аварии администрация Сочи запустила социальную акцию «Болтливый водитель», суть которой — сообщать профильным ведомствам о случаях, когда водитель автобуса во время движения пользуется гаджетами: разговаривает по телефону, пишет сообщения или смотрит видеоролики. Если кто-то из пассажиров заметит подобное нарушение во время движения, он может обратиться в дежурную часть ГИБДД по номеру 8 (8622) 268-00-03, либо на горячую линию по транспорту администрации города +7 (918) 665-2-665.

«На горячую линию можно позвонить, можно написать сообщение в WhatsApp. В информации необходимо указать госномер автобуса, номер маршрута, дату совершения нарушения и время. Лучше, конечно, сфотографировать водителя с мобильным телефоном за рулем. После рассмотрения сообщения, будут приняты дисциплинарные меры в отношении водителя транспортными компаниями и административные меры сотрудниками ГИБДД», — заключили в пресс-службе.

Как сообщали Юга.ру, в Адлерском районе Сочи вечером 24 июня произошло ДТП с участием рейсового автобуса, в котором пострадали двое детей и двое взрослых.