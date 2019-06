Водитель автобуса, который врезался в ограждение в Сочи, писал сообщение в телефоне

View this post on Instagram

#repost @admsochi Санкции на гаджеты. Мэрия #Сочи запускает социальную кампанию «Болтливый водитель» ⠀ Разговоры по мобильному телефону сегодня все чаще становятся причиной неосторожного поведения на дорогах. ⠀ Использование телефона снижает внимание водителя в 3-4 раза, а написание за рулем сообщений увеличивает вероятность ДТП в 5-6 раз. ⠀ Эксперты Госавтоинспекции сходятся во мнении, что опасно не только наличие постороннего предмета в руках водителя, но и фактор отвлечения внимания от дороги, пишут Известия. ⠀ Если вы столкнулись с подобным фактом в общественном транспорте, #администрация #Сочи просит незамедлительно позвонить на горячую линию или написать в what's app: ⠀ ⠀ 8 (918) 665-26-65 ⠀ Необходимо указать место, дату, время, номер маршрута и гос. номер транспортного средства для проведения всесторонней объективной проверки. В случае подтверждения указанных фактов, водитель будет привлечён к дисциплинарной ответственности. Фото: www.kbpublicidad.com #phonefree