Водитель автобуса, который врезался в ограждение в Сочи, писал сообщение в телефоне
Пассажиры автобуса, попавшего в аварию 24 июня в Сочи, видели, как водитель в момент ДТП писал сообщение в телефоне
В Сочи пассажиры рейсового автобуса, который врезался в ограждение Адлерском районе, видели, как водитель в момент аварии писал сообщение в телефоне. Об этом сообщил мэр курорта Анатолий Пахомов.
«Я сам случайно оказался на месте ДТП с участием рейсового автобуса. Пассажирка, стоявшая ближе всех к водителю, утверждает, что он что-то писал в телефоне. Только Бог уберег людей, которые ехали в автобусе, от самых страшных последствий. За такое надо строго наказывать», — цитирует Пахомова пресс-служба мэрии.
После недавней аварии администрация Сочи запустила социальную акцию «Болтливый водитель», суть которой — сообщать профильным ведомствам о случаях, когда водитель автобуса во время движения пользуется гаджетами: разговаривает по телефону, пишет сообщения или смотрит видеоролики. Если кто-то из пассажиров заметит подобное нарушение во время движения, он может обратиться в дежурную часть ГИБДД по номеру 8 (8622) 268-00-03, либо на горячую линию по транспорту администрации города +7 (918) 665-2-665.
«На горячую линию можно позвонить, можно написать сообщение в WhatsApp. В информации необходимо указать госномер автобуса, номер маршрута, дату совершения нарушения и время. Лучше, конечно, сфотографировать водителя с мобильным телефоном за рулем. После рассмотрения сообщения, будут приняты дисциплинарные меры в отношении водителя транспортными компаниями и административные меры сотрудниками ГИБДД», — заключили в пресс-службе.
Как сообщали Юга.ру, в Адлерском районе Сочи вечером 24 июня произошло ДТП с участием рейсового автобуса, в котором пострадали двое детей и двое взрослых.
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#repost @admsochi Санкции на гаджеты. Мэрия #Сочи запускает социальную кампанию «Болтливый водитель» ⠀ Разговоры по мобильному телефону сегодня все чаще становятся причиной неосторожного поведения на дорогах. ⠀ Использование телефона снижает внимание водителя в 3-4 раза, а написание за рулем сообщений увеличивает вероятность ДТП в 5-6 раз. ⠀ Эксперты Госавтоинспекции сходятся во мнении, что опасно не только наличие постороннего предмета в руках водителя, но и фактор отвлечения внимания от дороги, пишут Известия. ⠀ Если вы столкнулись с подобным фактом в общественном транспорте, #администрация #Сочи просит незамедлительно позвонить на горячую линию или написать в what's app: ⠀ ⠀ 8 (918) 665-26-65 ⠀ Необходимо указать место, дату, время, номер маршрута и гос. номер транспортного средства для проведения всесторонней объективной проверки. В случае подтверждения указанных фактов, водитель будет привлечён к дисциплинарной ответственности. Фото: www.kbpublicidad.com #phonefree
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