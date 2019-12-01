Появилось видео драки с ножами в ресторане Сочи. Нападавших ищет полиция
Видеозапись драки с применением ножей и стульев в сочинском ресторане опубликовали в интернете
На записи видно, как мужчины наносят удары и ножевые ранения охранникам ресторана, бьют их барными стульями по голове и спине. Юга.ру сообщали об этом нападении: дело было в ночь с 28 на 29 ноября в рестобаре «Паштет» около железнодорожного вокзала. Троих охранников госпитализировали в тяжелом состоянии.
Полиция Сочи продолжает розыск двоих местных жителей, чьи личности установлены.
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