Появилось видео драки с ножами в ресторане Сочи. Нападавших ищет полиция

На записи видно, как мужчины наносят удары и ножевые ранения охранникам ресторана, бьют их барными стульями по голове и спине. Юга.ру сообщали об этом нападении: дело было в ночь с 28 на 29 ноября в рестобаре «Паштет» около железнодорожного вокзала. Троих охранников госпитализировали в тяжелом состоянии.

Полиция Сочи продолжает розыск двоих местных жителей, чьи личности установлены.