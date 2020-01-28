В российской армии за передвижением караульных будут следить «умные» браслеты

Глава фирмы-производителя рассказал 28 января, что воинские части в России уже стали получать специальные браслеты, работающие по принципу пейджеров и отслеживающие расположение солдат

В российской армии стали выдавать солдатам индивидуальные браслеты, которые будет следить за местоположением военнослужащего во время караула, сообщил агенству РИА «Новости» гендиректор компании по производству гаджетов «Аргус-Спектр» Сергей Левчук.

«Умный» браслет будет также оповещать часового о каких-либо присшествиях.

«Если вдруг он [военнослужащий] вне сознания, то через минуту сигнал о том, что он находится без сознания, поступит на центральный пункт и может поступить на такие же браслеты другим караульным. Также браслет работает как пейджер: можно отправить какую-то информацию, которая будет воспроизведена на экране браслета», — объяснил Левчук.

Он подчеркнул, что канал связи надежно зашифрован. Ранее Левчук назвал такие браслеты «радионяней», которая пригодится начальнику караула, написал телеканал «360».