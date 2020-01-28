В российской армии за передвижением караульных будут следить «умные» браслеты
Глава фирмы-производителя рассказал 28 января, что воинские части в России уже стали получать специальные браслеты, работающие по принципу пейджеров и отслеживающие расположение солдат
В российской армии стали выдавать солдатам индивидуальные браслеты, которые будет следить за местоположением военнослужащего во время караула, сообщил агенству РИА «Новости» гендиректор компании по производству гаджетов «Аргус-Спектр» Сергей Левчук.
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«Умный» браслет будет также оповещать часового о каких-либо присшествиях.
«Если вдруг он [военнослужащий] вне сознания, то через минуту сигнал о том, что он находится без сознания, поступит на центральный пункт и может поступить на такие же браслеты другим караульным. Также браслет работает как пейджер: можно отправить какую-то информацию, которая будет воспроизведена на экране браслета», — объяснил Левчук.
Он подчеркнул, что канал связи надежно зашифрован. Ранее Левчук назвал такие браслеты «радионяней», которая пригодится начальнику караула, написал телеканал «360».
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Напомним, в феврале 2019 года Госдума РФ подписала законопроект, запрещующий российским военным использовать смартфоны на службе: у солдатов и офицеров не должно быть смартфонов и гаджетов, в которых могут храниться аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации.
Как сообщали Юга.ру, в 2018 году президент РФ Владимир Путин в рамках рабочего визита в Анапу посетил военный инновационный технополис «Эра», где познакомился с работой центра инновационного программирования и научно-лабораторного центра. В лаборатории по разработке биопрепаратов для медицины и промышленности ему рассказали о геномных исследованиях, которые ведутся в технополисе. Президенту представили также другую разработку — платформу для саперских ботинок, которая берет на себя удар от взрывной волны.
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