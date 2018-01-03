В российской армии появятся акванавты

Российская армия начала готовить водолазов-спасателей, которые способны погружаться на глубину более 400 метров

Подготовкой будет заниматься Научно-исследовательский институт спасания и подводных технологий совместно с экспедиционным аварийно-спасательным отрядом ВМФ России, сообщили 3 января в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Первый этап подготовки пройдет в городе Ломоносове на учебно-материальной базе НИИ спасания и подводных технологий, второй этап будет посвящен отработке погружений с борта спасательных судов Военно-морского флота, передает RT.

Ожидается, что длительное погружение на 400 метров будут проводить с борта спасательного судна «Игорь Белоусов». Такая подготовка призвана возродить специализацию водолазов-глубоководников «акванавт».

Осенью 2017 года водолазы-спасатели погружались на глубину 317 метров, напомнили в Минобороны.