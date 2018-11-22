«Калашников», «Сухой» и читальный зал. Путин ознакомился с работой военного технополиса «Эра» в Анапе
Президент РФ Владимир Путин в рамках рабочего визита в Анапу посетил военный инновационный технополис «Эра»
Путина познакомили с работой центра инновационного программирования и научно-лабораторного центра. В лаборатории по разработке биопрепаратов для медицины и промышленности ему рассказали о геномных исследованиях, которые ведутся в технополисе. Президенту представили также другую разработку — платформу для саперских ботинок, которая берет на себя удар от взрывной волны.
Президент встретился с операторами научных рот и их научными руководителями. Они рассказали о функционирующем в «Эре» научно-образовательном кластере, который оснащен самым современным оборудованием. В частности, в классе 3D-моделирования он познакомился с методикой 3D-сканирования и обработки полученной из медучреждений информации, необходимой для диагностики и лечения пациентов. Там же проводят работу с трехмерной графикой и технологиями виртуальной реальности.
Также президенту показали работу интерактивного читального зала электронной библиотеки технополиса. Там можно знакомиться не только с электронными изданиями, но также просматривать видеоматериалы и прослушивать аудиокниги.
Как сообщали Юга.ру, указ о создании в Анапе военного технополиса Путин подписал в июне. Первую очередь объекта на площади 170 тыс. кв. метров построили за 155 дней. 18 сентября технополис «Эра» начал работу.
В лабораторном кластере уже разместились 37 предприятий, среди которых как крупные концерны — «Калашников», «Сухой», — так и исследовательские стартапы. Совместными усилиями они приступили к реализации 48 инновационных проектов в области робототехники, энергообеспечения, биоинженерии, информационных систем и ряда других направлений.
Концепция военного технополиса направлена на ускорение разработки и внедрения прорывных технологий в оборонной сфере, в чем задействуют опытных ученых и талантливую молодежь в рядах армии.
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