Военным в России запретили на службе пользоваться смартфонами
Госдума 19 февраля приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, запрещающий военным использовать смартфоны
Поправки внесли в закон «О статусе военнослужащих». Отмечается, что военные представляют особый интерес для спецслужб других государств, террористических и экстремистских организаций.
Военнослужащим и мужчинам, призванным на военные сборы, нельзя через интернет распространять информацию, которая позволит определить их принадлежность к Вооруженным силам РФ. Также они не должны сообщать об этом в СМИ.
Теперь военным нельзя распространять данные о сослуживцах, членах семей и родителях. Запрет будет действовать на информацию о работе органов военного управления, воинских формирований и частей.
В законопроекте говорится, что на военной службе у солдатов и офицеров не должно быть смартфонов и гаджетов, в которых могут храниться аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации, сообщили в пресс-службе Госдумы.
Смартфонами нельзя будет пользоваться на службе, например, при ведении боевых действий, несении дежурства, нахождении на территории воинской части.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов сообщил ТАСС, что обычные кнопочные телефоны без фотокамеры разрешены. По его словам, смартфонами военные смогут пользоваться тогда, когда не находятся на службе.
Как сообщали Юга.ру, с инициативой запретить военным размещать в интернете личную информацию выступило правительство РФ.
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