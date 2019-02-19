Военным в России запретили на службе пользоваться смартфонами

Госдума 19 февраля приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, запрещающий военным использовать смартфоны

Поправки внесли в закон «О статусе военнослужащих». Отмечается, что военные представляют особый интерес для спецслужб других государств, террористических и экстремистских организаций.

Военнослужащим и мужчинам, призванным на военные сборы, нельзя через интернет распространять информацию, которая позволит определить их принадлежность к Вооруженным силам РФ. Также они не должны сообщать об этом в СМИ.

Теперь военным нельзя распространять данные о сослуживцах, членах семей и родителях. Запрет будет действовать на информацию о работе органов военного управления, воинских формирований и частей.

В законопроекте говорится, что на военной службе у солдатов и офицеров не должно быть смартфонов и гаджетов, в которых могут храниться аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации, сообщили в пресс-службе Госдумы.