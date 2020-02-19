Гости отеля-замка «Богатырь» получат мили «Аэрофлот Бонус» за отдых

Краснодарский край, Вся Россия

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Четырехзвездочный отель-замок «Богатырь», расположенный на территории «Сочи Парка», стал партнером программы лояльности «Аэрофлот Бонус»

Это партнерство позволит участникам программы получать мили за проживание, а также за сопутствующие услуги отеля. Для начисления миль гостю достаточно предъявить карту участника программы «Аэрофлот Бонус» или сообщить ее номер на стойке регистрации при заезде.

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По условиям партнерства участники программы получают 1 милю за каждые 40 рублей, потраченные на проживание и различные услуги отеля. Бронирование номера должно быть оформлено на официальном сайте отеля, по телефону или электронной почте по тарифам, действующим на момент бронирования.

«Начинаем 2020 год с приятных сюрпризов. Партнерство с "Аэрофлот Бонус" — эксклюзивная коллаборация, позволяющая реализовать в нашем отеле уникальный современный сервис, удобный и выгодный для наших гостей. Мы всегда стараемся отвечать на запросы и оправдывать ожидания наших гостей, ориентируясь на их стиль жизни, и это стало основой идеи партнерства», — отметил начальник отдела маркетинга «Сочи Парка» Александр Колчанов.

«Отель-замок "Богатырь" расположен на берегу Черного моря в Олимпийском парке. Необычная архитектура и внутреннее оформление в стиле средневекового замка, уникальное расположение на территории тематического парка развлечений "Сочи Парка" и первоклассный сервис сделают отдых незабываемым», — заключили в пресс-службе «Сочи Парка».

Как писали Юга.ру, в «Сочи Парке» в декабре открылся новый семейный аттракцион — железная дорога «Экспресс Улиточка».

Авиация Курорты и туризм отдых путешествия Сочи Сочи Парк

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