Отель-замок «Богатырь» в «Сочи Парке» получил сертификат качества TripAdvisоr

Эта награда присуждается отелям и ресторанам, стабильно получавшим отличные отзывы путешественников на сайте TripAdvisor за прошедший год, уточнили в пресс-службе «Сочи Парка».

Сертификат присуждается на основании качества, количества и актуальности отзывов, написанных путешественниками на сайте TripAdvisor за предыдущие 12 месяцев. Чтобы получить сертификат качества, компания должна иметь общую оценку на сайте TripAdvisor не ниже четырех кружков из пяти и минимальное количество негативных отзывов, а также должна быть зарегистрирована на сайте TripAdvisor не менее 12 месяцев.

«Этот знак отличия позволяет нам публично признавать заслуги компаний, которые активно работают с отзывами клиентов, и помогать путешественникам выбирать варианты для жилья, питания и отдыха с самым большим количеством положительных отзывов», — говорится в сопроводительном письме компании TripAdvisor.

Отель «Богатырь» 4* расположен на территории «Сочи Парка» и состоит из стилизованного под средневековый замок основного корпуса и дополнительного рыцарского корпуса. В замке 290 номеров, просторные конференц-залы, два ресторана с авторской кухней «Садко» и «Баллада», SPA-центр, открытый бассейн и детская площадка, а также экозаправка для электромобилей на собственной парковке.

Вход в первый тематический парк страны для гостей отеля свободный.

Как сообщали Юга.ру, команду отеля-замка «Богатырь» весной 2019 года усилил новый шеф-повар Владимир Гусаров.