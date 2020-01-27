Министр здравоохранения Ростовской области выйдет на работу, несмотря на уголовное дело

О том, что Быковскую задержали по подозрению в превышении должностных полномочий, стало известно 28 ноября. По данным следствия, в 2017 году чиновница и ее заместитель Станислав Беседовский помогли знакомому выиграть тендер в государственном аукционе. Защита Быковской и Беседовского настаивала на том, что их преследование связано с происками проигравших в аукционе компаний.

24 января суд не стал продлевать домашний арест Быковской (он заканчивается 27 января). Тогда ее адвокат Павел Лапшов сообщил о том, что заново ей изберут меру пресечения только в том случае, если прокуратура или следствие подадут ходатайство об этом. В понедельник стало известно о том, что она планирует выйти на работу на следующий день после окончания домашнего ареста.

«Да, планируется, что она выйдет на работу. О жалобе со стороны прокуратуры или следователя нам ничего не известно», — отметил Лапшов.

Адвокат добавил, что «с 27 января она — свободный человек», передает «Интерфакс».

Это же подтверждает и дочь Быковской Юлия Соколовская в своем инстаграме. В сторис 27 января девушка написала о том, что «уже завтра она [Татьяна Быковская] выйдет на работу и продолжит нести добро в этот мир», а также то, что «28 января мама снова в строю».