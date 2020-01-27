Роспотребнадзор Адыгеи дал рекомендации по профилактике коронавируса и гриппа

Руководитель Роспотребнадзора по Адыгее Сергей Завгородний 27 января рассказал о заболеваемости гриппом в республике и дал рекомендации по профилактике

Глава Роспотребнадзора Адыгеи подчеркнул, что в этом году охват населения республики вакцинацией удалось увеличить до 40%, что отразилось на относительно благополучной эпидемиологической ситуации. Также он отметил, что в республике еще есть запас вакцины, и рекомендовал всем сделать прививку для защиты от гриппа и нового вируса.

В Адыгее ситуация с сезонной заболеваемостью гриппом и ОРВИ остается контролируемой, а случаев заболевания коронавирусом в республике не зафиксировали, пояснил Сергей Завгородний. На данный момент в Адыгее выявили 77 случаев заболевания гриппом, один из них — с летальным исходом: умерла 55-летняя женщина, которая не была привита.

«У вакцинированных больше шансов легче перенести болезнь в случае заражения не только гриппом, но и коронавирусом. Симптомы заболеваний схожи, поэтому при недомогании нужно сразу обращаться к врачу, ни в коем случае нельзя заниматься самолечением», — пояснил Сергей Завгородний.

По его словам, в ближайшее время в республике разработают методические рекомендации по профилактике коронавируса. Их распространят во всех организациях региона.

Напомним, в конце декабря на сайте Всемирной организации здравоохранения сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который имеет инкубационный период 14 дней. Болезнь протекает как гриппоподобное заболевание с признаками и симптомами пневмонии. Посмотреть карту распространения коронавируса можно здесь.

В Краснодарском крае работает горячая линия по коронавирусу. Позвонив по номеру телефона 8 (861) 259-35-22, можно узнать подробности о новой болезни и мерах борьбы с ней.

Юга.ру писали, что 26 января в Краснодаре госпитализировали прилетевшего из Китая пассажира. В больнице Краснодара мужчине после лабораторных исследований поставили диагноз «грипп». Его анализы отправили на исследование в Новосибирск.