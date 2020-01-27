Глава Ингушетии отправил в отставку правительство республики

Ингушетия

Распечатать

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов 27 января распустил правительство республики

Исполняющим обязанности премьер-министра Ингушетии стал Владимир Сластенин, который с 22 января занимает пост первого вице-премьера, сообщили в пресс-службе главы Ингушетии.

Калиматов объяснил отставку Константина Сурикова «объективно-субъективными причинами», отметив, что его уход с должности премьер-министра республики не связана с негативной оценкой итогов деятельности прежнего состава правительства под его руководством. Суриков станет советником главы Ингушетии по инвестполитике.

Как писали Юга.ру, 24 июня 2019 года Юнус-Бек Евкуров, возглавлявший Ингушетию на протяжении 11 лет, объявил, что хочет покинуть пост. Эксперты связали его отставку с протестами в республике, однако он заявил, что решение не было принято под давлением. Позже Евкуров занял пост замглавы Минобороны РФ.

Читайте также:

Махмуд-Али Калиматов с декабря 2015 года возглавлял управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Самарской области. Владимир Путин 26 июня 2019 года назначил его исполняющим обязанности главы Ингушетии.

8 сентября 2019 года Калиматова на внеочередном заседании Народного собрания Ингушетии выбрали главой республики. В тот же день он отправил в отставку региональное правительство. 12 сентября Калиматов назначил главой правительства Константина Сурикова, а к 16 сентября сформировал новый кабмин.

Кадровые перестановки политика

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

«Свободу Абдулмумину Гаджиеву». СМИ выступили в поддержку журналиста дагестанского «Черновика»
На Кубани на трассе произошел конфликт со стрельбой, после которого перевернулась и загорелась «Газель»
На строительство Яблоновского моста в 2020 году хотят потратить 870 млн рублей
В Госдуме намерены запретить автомобилистам пользоваться умными часами, смартфонами и планшетами
Роспотребнадзор Адыгеи дал рекомендации по профилактике коронавируса и гриппа
На Ставрополье женщина продала новорожденную дочь за 440 тыс. рублей

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале