Глава Ингушетии отправил в отставку правительство республики
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов 27 января распустил правительство республики
Исполняющим обязанности премьер-министра Ингушетии стал Владимир Сластенин, который с 22 января занимает пост первого вице-премьера, сообщили в пресс-службе главы Ингушетии.
Калиматов объяснил отставку Константина Сурикова «объективно-субъективными причинами», отметив, что его уход с должности премьер-министра республики не связана с негативной оценкой итогов деятельности прежнего состава правительства под его руководством. Суриков станет советником главы Ингушетии по инвестполитике.
Как писали Юга.ру, 24 июня 2019 года Юнус-Бек Евкуров, возглавлявший Ингушетию на протяжении 11 лет, объявил, что хочет покинуть пост. Эксперты связали его отставку с протестами в республике, однако он заявил, что решение не было принято под давлением. Позже Евкуров занял пост замглавы Минобороны РФ.
Махмуд-Али Калиматов с декабря 2015 года возглавлял управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Самарской области. Владимир Путин 26 июня 2019 года назначил его исполняющим обязанности главы Ингушетии.
8 сентября 2019 года Калиматова на внеочередном заседании Народного собрания Ингушетии выбрали главой республики. В тот же день он отправил в отставку региональное правительство. 12 сентября Калиматов назначил главой правительства Константина Сурикова, а к 16 сентября сформировал новый кабмин.
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