Глава Ингушетии отправил в отставку правительство республики

Исполняющим обязанности премьер-министра Ингушетии стал Владимир Сластенин, который с 22 января занимает пост первого вице-премьера, сообщили в пресс-службе главы Ингушетии.

Калиматов объяснил отставку Константина Сурикова «объективно-субъективными причинами», отметив, что его уход с должности премьер-министра республики не связана с негативной оценкой итогов деятельности прежнего состава правительства под его руководством. Суриков станет советником главы Ингушетии по инвестполитике.

Как писали Юга.ру, 24 июня 2019 года Юнус-Бек Евкуров, возглавлявший Ингушетию на протяжении 11 лет, объявил, что хочет покинуть пост. Эксперты связали его отставку с протестами в республике, однако он заявил, что решение не было принято под давлением. Позже Евкуров занял пост замглавы Минобороны РФ.