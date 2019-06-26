Путин принял отставку Евкурова. И назначил врио главы Ингушетии бывшего прокурора
Президент РФ Владимир Путин встретился с главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым и принял его отставку
На встрече с президентом Евкуров отметил, что за те 11 лет, что он возглавляет республику, было сделано многое.
«Мы практически из воюющей республики превратились сегодня в один из динамично развивающихся регионов, — сказал Евкуров. — Я, конечно, не осмелюсь говорить, справился я с задачей или нет, но старался как мог. Поэтому сегодня, я считаю, осмелюсь так сказать, что нужна новая команда, новые люди».
Путин поблагодарил главу региона за проделанную работу и принял его отставку, сообщила пресс-служба Кремля.
Также президент подписал указ, которым назначил врио главы региона бывшего прокурора Ингушетии Махмуда-Али Калиматова
Как писали Юга.ру, 24 июня Евкуров объявил, что намерен подать в отставку. Он объяснил это решение разобщением ингушского народа.
Эксперты связали отставку главы с протестами в республике, однако Евкуров заявил, что решение не было принято под давлением.
Напомним, Евкуров возглавлял республику с 2008 года, он был переизбран главой Ингушетии в 2018 году, и срок его полномочий истекал в 2023 году.
Кто такой Махмуд-Али Калиматов
Махмуд-Али Калиматов рродился 9 апреля 1959 года в Казахской АССР. В 1989 году окончил юридический факультет Куйбышевского (ныне — Самарского) государственного университета.
В начале 90-х годов строил карьеру в прокуратуре Самарской области. В 1997-2003 годах работал прокурором Самары, затем первым заместителем прокурора Самарской области. В августе 2004 года был назначен прокурором Республики Ингушетия.
В 2007 году вернулся в Самарскую область, где возглавил Контрольный департамент аппарата правительства региона. С 2012 по 2015 год был советником губернатора Самарской области. В декабре 2015 года возглавил Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Самарской области, где работал по сей день.
Калиматов приходится родным братом Герою России, подполковнику, сотруднику оперативно-розыскного управления службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ Алихану Калиматову, погибшему в 2007 году в Ингушетии от рук бандитов.
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