Путин принял отставку Евкурова. И назначил врио главы Ингушетии бывшего прокурора

На встрече с президентом Евкуров отметил, что за те 11 лет, что он возглавляет республику, было сделано многое.

«Мы практически из воюющей республики превратились сегодня в один из динамично развивающихся регионов, — сказал Евкуров. — Я, конечно, не осмелюсь говорить, справился я с задачей или нет, но старался как мог. Поэтому сегодня, я считаю, осмелюсь так сказать, что нужна новая команда, новые люди».

Путин поблагодарил главу региона за проделанную работу и принял его отставку, сообщила пресс-служба Кремля.

Также президент подписал указ, которым назначил врио главы региона бывшего прокурора Ингушетии Махмуда-Али Калиматова