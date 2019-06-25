Евкуров заявил, что его отставка не связана с протестами жителей Ингушетии

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров рассказал, что решение об отставке принял не под давлением оппозиции

Об этом он заявил на заседании правительства республики 25 июня.

«Понятно, что идея об отставке пришла мне не вчера. Понятно, что это согласованные вещи, всем надо принять это как должное. Решение связано не с событиями, которые происходили в прошлом году или в этом году, решения под давлением здесь нет», — цитирует Евкурова ТАСС.

Глава региона выразил уверенность, что в случае принятия его отставки при новом главе региона организаторы митингов в республике будут «достойно наказаны», а также добавил, что готов и дальше работать на благо страны.

«Решение связано с тем, что надо дать возможность поработать главой республики новому человеку. Если глава государства найдет мне применение, я буду работать, буду полезен для своей страны, республики», — сказал Евкуров.

Как писали Юга.ру, 24 июня Евкуров объявил, что намерен подать в отставку. Он объяснил это решение тем, что должен понести ответственность за разобщение ингушского народа.