Евкуров заявил, что его отставка не связана с протестами жителей Ингушетии
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров рассказал, что решение об отставке принял не под давлением оппозиции
Об этом он заявил на заседании правительства республики 25 июня.
«Понятно, что идея об отставке пришла мне не вчера. Понятно, что это согласованные вещи, всем надо принять это как должное. Решение связано не с событиями, которые происходили в прошлом году или в этом году, решения под давлением здесь нет», — цитирует Евкурова ТАСС.
Глава региона выразил уверенность, что в случае принятия его отставки при новом главе региона организаторы митингов в республике будут «достойно наказаны», а также добавил, что готов и дальше работать на благо страны.
«Решение связано с тем, что надо дать возможность поработать главой республики новому человеку. Если глава государства найдет мне применение, я буду работать, буду полезен для своей страны, республики», — сказал Евкуров.
Как писали Юга.ру, 24 июня Евкуров объявил, что намерен подать в отставку. Он объяснил это решение тем, что должен понести ответственность за разобщение ингушского народа.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 июня рассказал журналистам, что в Кремле прошение Евкурова об отставке не стало сюрпризом, передает «Интерфакс». Источники РБК сообщили, что Путин примет отставку Евкурова до конца недели. Тот факт, что президент не назначил врио главы региона немедленно, означает, что федеральный центр уверен — ситуация в республике под контролем, пояснил один из собеседников издания.
Напомним, Евкуров возглавлял республику с 2008 года, он был переизбран главой Ингушетии в 2018 году, и срок его полномочий истекал в 2023 году.
Массовые протесты начались в республике осенью 2018 года из-за подписания соглашения о границе с Чечней. Жители республики были недовольны тем, что их не привлекли к обсуждению по этому вопросу. Против организаторов акции возбудили уголовные дела о призывах к массовым беспорядкам и нападении на полицейских. Под следствие попали более 25 человек, в их числе — лидеры ингушской оппозиции.
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