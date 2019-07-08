Экс-глава Ингушетии Евкуров назначен замминистра обороны России

Указ о назначении Евкурова замом министра обороны РФ Сергея Шойгу опубликован 8 июля на сайте Кремля. Кроме того, экс-глава Ингешетии получил звание генерал-лейтенанта, пишет RT .

Как сообщали Юга.ру, Юнус-Бек Евкуров, возглавлявший Ингушетию с 2008 года, 24 июня подал в отставку. Путин 26 июня принял ее и назначил временно исполняющим обязанности главы Ингушетии бывшего прокурора республики Махмуда-Али Калиматова.

О том, что Евкуров может стать замминистра обороны РФ, стало известно 27 июня.