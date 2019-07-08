Экс-глава Ингушетии Евкуров назначен замминистра обороны России

Ингушетия, Вся Россия

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Президент России Владимир Путин 8 июля назначил бывшего главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова заместителем министра обороны России

Указ о назначении Евкурова замом министра обороны РФ Сергея Шойгу опубликован 8 июля на сайте Кремля. Кроме того, экс-глава Ингешетии получил звание генерал-лейтенанта, пишет RT

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Как сообщали Юга.ру, Юнус-Бек Евкуров, возглавлявший Ингушетию с 2008 года, 24 июня подал в отставку. Путин 26 июня принял ее и назначил временно исполняющим обязанности главы Ингушетии бывшего прокурора республики Махмуда-Али Калиматова.

О том, что Евкуров может стать замминистра обороны РФ, стало известно 27 июня.

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