В Краснодаре горит частный дом. Это второй крупный пожар за день

Сообщение о пожаре на улице Анапской поступило на пульт диспетчера «01» в 13:54. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что у частного дома горит крыша.

На месте работали 3 пожарных машины и 13 спасателей. В 15:10 им удалось потушить пламя, которое хватило площадь 100 кв. метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, примерно в это же время в Краснодаре случился еще один пожар — на улице Путевой загорелся ангар.