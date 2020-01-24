В Краснодаре горит частный дом. Это второй крупный пожар за день

Краснодарский край

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В Краснодаре днем 24 января загорелась кровля частного дома на площади 100 кв. метров

Сообщение о пожаре на улице Анапской поступило на пульт диспетчера «01» в 13:54. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что у частного дома горит крыша.

На месте работали 3 пожарных машины и 13 спасателей. В 15:10 им удалось потушить пламя, которое хватило площадь 100 кв. метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, примерно в это же время в Краснодаре случился еще один пожар — на улице Путевой загорелся ангар.

Краснодар МЧС Пожары

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