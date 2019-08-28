На юге России выросло потребление мобильного интернета от «Билайн» после расширения сети 4G

«Билайн» проанализировал активность пользователей мобильного интернета из числа клиентов компании в регионах юга России по итогам первой половины 2019 года

Исследование проходило в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях по итогам расширения сети 4G.

Аналитики «Билайн» выяснили, что на юге самыми активными оказались абоненты Ставрополя (в среднем ежемесячно используется по 11,8 ГБ мобильного интернет-трафика), Астрахани (9,6 ГБ в месяц), Краснодара (9 ГБ в месяц), Ростова-на-Дону (8,3 ГБ) и Волгограда (7,1 ГБ). В среднем на одного пользователя мобильного интернета приходится около 9 ГБ в месяц.

В пресс-службе «Билайн» 28 августа рассказали, что за год оператор увеличил сеть 4G, обеспечивающую мобильный интернет, модернизировал существующие и построил новые базовые станции. Так, в Ростовской области прирост базовых станций 4G составил 81%, в Астрахани — 78%, в Краснодаре — 41%. В результате произошел существенный рост объема интернет-трафика, передаваемого по сетям 4G: в Астраханской области — в 2,7 раза, в остальных регионах — в 2-2,4 раза по сравнению с первым полугодием 2018 года.

По данным аналитиков ПАО «ВымпелКом», усиление сети стимулирует абонентов активнее пользоваться интернет-сервисами: ежемесячно пользователь мобильного интернета «Билайн» в регионах юга России в среднем использует трафик, равный просмотренным 81 HD-роликам или более 6 тыс. скачанных фотографий из социальных сетей.