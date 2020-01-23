В Ялте мужчина пришел в здание мэрии и публично нанес себе раны

Крым

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В Ялте 23 января мужчина пришел в здание администрации города и нанес себе повреждения

Вызов в Центр медицины катастроф Крыма поступил в 11:48. Очевидцы сообщили, что мужчина находился в здании в течение нескольких минут. При этом он «вел себя очень замкнуто и скованно». На записи с камер наблюдения, опубликованной в телеграм-канале LIfe Shot, видно, как мужчина достал из кармана куртки острый предмет, которым начал наносить себе колото-резаные раны в разных частях тела.

Сотрудники администрации оказали ему первую помощь и вызвали скорую и полицию. Пострадавшего госпитализировали, сообщил ТАСС. Пострадавшему сделали операцию, сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Между тем, полиция начала проверку по факту инцидента. В МВД России по Крыму сообщили, что у мужчины были проблемы со сделкой по продаже недвижимости.

«В 2018 году правоохранителями по заявлению гражданина возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий», — прокомментировали в полиции.

Юга.ру не раз рассказывали о случаях, когда люди публично причиняли себе вред. В 2013 году мужчина совершил самоподжог в здании Ростовского областного суда. В 2016 году в Тихорецке местный житель пристегнулся наручниками к автомобилю начальства и поджег себя. А осенью 2019 года под Горячим Ключом мужчина зашел в школу и нанес себе травмы пилой.

Происшествия Ялта

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