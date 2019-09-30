Под Горячим Ключом мужчина зашел в школу и порезал себе горло пилой

В станице Имеретинской утром 30 сентября мужчина порезал себе шею в школе

По предварительным данным, около 8:00 в кабинет начальных классов школы проник 33-летний мужчина. Там он ножовкой порезал себе шею, после чего его задержали сотрудники полиции.

Мужчина выжил, его доставили в больницу. Никто из учителей и школьников не пострадал. На месте работают следователи, они назначили проверку. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Очевидцы рассказали в соцсетях, что мужчина, перед тем как порезать шею, кричал: «Либо я кого-нибудь съем, либо покончу жизнь самоубийством». Предположительно, он является уроженцем Екатеринбурга.