Под Горячим Ключом мужчина зашел в школу и порезал себе горло пилой
В станице Имеретинской утром 30 сентября мужчина порезал себе шею в школе
По предварительным данным, около 8:00 в кабинет начальных классов школы проник 33-летний мужчина. Там он ножовкой порезал себе шею, после чего его задержали сотрудники полиции.
Мужчина выжил, его доставили в больницу. Никто из учителей и школьников не пострадал. На месте работают следователи, они назначили проверку. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Очевидцы рассказали в соцсетях, что мужчина, перед тем как порезать шею, кричал: «Либо я кого-нибудь съем, либо покончу жизнь самоубийством». Предположительно, он является уроженцем Екатеринбурга.
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