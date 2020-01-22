В Краснодаре ищут мужчину, пропавшего после визита в больницу
Полиция и волонтеры после почти два месяца ищут пропавшего в Краснодаре Валерия Цыплакова
О пропаже 30-летнего Цыплакова в полицию сообщила его мать. Мужчина ушел из дома 27 ноября. 2 декабря его видели в больнице скорой помощи на ул. 40 лет Победы, куда он якобы попал с отравлением. Из медучреждения Цыплаков ушел самостоятельно, с тех пор его местонахождение неизвестно, сообщили порталу Юга.ру в УМВД по Краснодару.
Сейчас местонахождение мужчины устанавливается, к поискам подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».
Рост пропавшего — 170 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза зеленые.
Тем, кому что-либо известно о Цыплакове, просят сообщить в полицию по телефону 02, 102 или волонтерам 8(952)872-42-28.
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Внимание! #Пропал человек! #Цыплаков Валерий Александрович, 30 лет (1989 г.р.), г. #Краснодар С 27 ноября 2019 года нет достоверной информации о его местонахождении. Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза зеленые. Одежда: неизвестно. Инфорг поиска: Юлия 89528724228
Напомним, также в Краснодаре ищут пропавшего 8 января 30-летнего Константина Котенева с аутизмом.
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