В Краснодаре ищут мужчину, пропавшего после визита в больницу

Полиция и волонтеры после почти два месяца ищут пропавшего в Краснодаре Валерия Цыплакова

О пропаже 30-летнего Цыплакова в полицию сообщила его мать. Мужчина ушел из дома 27 ноября. 2 декабря его видели в больнице скорой помощи на ул. 40 лет Победы, куда он якобы попал с отравлением. Из медучреждения Цыплаков ушел самостоятельно, с тех пор его местонахождение неизвестно, сообщили порталу Юга.ру в УМВД по Краснодару.

Сейчас местонахождение мужчины устанавливается, к поискам подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Рост пропавшего — 170 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза зеленые.

Тем, кому что-либо известно о Цыплакове, просят сообщить в полицию по телефону 02, 102 или волонтерам 8(952)872-42-28.