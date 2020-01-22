В Краснодаре ищут мужчину, пропавшего после визита в больницу

Краснодарский край

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Полиция и волонтеры после почти два месяца ищут пропавшего в Краснодаре Валерия Цыплакова

О пропаже 30-летнего Цыплакова в полицию сообщила его мать. Мужчина ушел из дома 27 ноября. 2 декабря его видели в больнице скорой помощи на ул. 40 лет Победы, куда он якобы попал с отравлением. Из медучреждения Цыплаков ушел самостоятельно, с тех пор его местонахождение неизвестно, сообщили порталу Юга.ру в УМВД по Краснодару.

Сейчас местонахождение мужчины устанавливается, к поискам подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Рост пропавшего — 170 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза зеленые.

Тем, кому что-либо известно о Цыплакове, просят сообщить в полицию по телефону 02102 или волонтерам 8(952)872-42-28.

Напомним, также в Краснодаре ищут пропавшего 8 января 30-летнего Константина Котенева с аутизмом.

Краснодар Пропавшие без вести Розыск людей

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