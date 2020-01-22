Путин предложил добавить в потребительскую корзину больше овощей и рыбы

Президент Владимир Путин 22 января заявил о необходимости пересмотреть структуру потребительской корзины

Президент 22 января совершил рабочую поездку в Липецкую область. Там он встретился с представителями общественности и обсудил социальные инициативы, которые были озвучены 15 января в послании Федеральному собранию.

«Структура [потребительской корзины] нуждается в совершенствовании, потому что там картофель, жиры, хлебобулочные изделия занимают большую часть, а вот овощи и фрукты — особенно их маловато. И рыба, и мясо в этой корзине не занимают должного места. Поэтому она безусловно подлежит пересмотру», — привел слова Путина RT.

Он подчекрнул, что от структуры корзины зависит прожиточный минимум, от которого высчитывается минимальный размер оплаты труда (МРОТ).