Путин предложил добавить в потребительскую корзину больше овощей и рыбы
Президент Владимир Путин 22 января заявил о необходимости пересмотреть структуру потребительской корзины
Президент 22 января совершил рабочую поездку в Липецкую область. Там он встретился с представителями общественности и обсудил социальные инициативы, которые были озвучены 15 января в послании Федеральному собранию.
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«Структура [потребительской корзины] нуждается в совершенствовании, потому что там картофель, жиры, хлебобулочные изделия занимают большую часть, а вот овощи и фрукты — особенно их маловато. И рыба, и мясо в этой корзине не занимают должного места. Поэтому она безусловно подлежит пересмотру», — привел слова Путина RT.
Он подчекрнул, что от структуры корзины зависит прожиточный минимум, от которого высчитывается минимальный размер оплаты труда (МРОТ).
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Как писали Юга.ру, президент России Владимир Путин 15 января выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Среди прочего он предложил внести правки в действующую Конституцию РФ, а уже 20 января Путин внес в Госдуму соотвествующий законопроект. Также президент предложил установить МРОТ не меньше прожиточного минимума.
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