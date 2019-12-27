Во время визита в Адыгею в конце декабря президент РФ Владимир Путин поддержал предложение о поддержке деятельности по разведению виноградных улиток

Во время встречи президента с общественностью 23 декабря в Адыгее предприниматель из Подмосковья Сергей Балаев предложил Путину включить разведение улиток в перечень видов сельхоздеятельности.

Путин одобрил инициативу и отметил, что улитки — это «очень хороший питательный биологический продукт». Один из участников встречи добавил, что эти моллюски являются сильнейшим афродизиаком в мире, в ответ на это президент сказал, что заодно можно будет решить демографическую проблему.

«Мужики, вы слышали? Все на улиток!», — пошутил Путин.

Министр РФ Дмитрий Патрушев на заседании Госсовета РФ 26 декабря доложил, что по поручению президента было решено включить разведение улиток в перечень видов сельскохозяйственной деятельности. Благодаря этому аграрии смогут получить грантовую поддержку.

После доклада Патрушева на Госсовете Путин сказал: «За улиток спасибо».

По итогам встречи с общественниками в Адыгее также было решено принять меры для снижения затрат на электроэнергию малым формам агропромышленного комплекса, активно использовать научный потенциал в развитии отрасли, расширить формы господдержки аграриев, обеспечить приток кадров в сельскую местность, упростить механизм согласований и снизить административные барьеры при ведении сельхоздеятельности.