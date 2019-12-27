Путин в Адыгее узнал, что улитки — это концентрированный белок и афродизиак. И поручил сделать их разведение сельхоздеятельностью
Во время визита в Адыгею в конце декабря президент РФ Владимир Путин поддержал предложение о поддержке деятельности по разведению виноградных улиток
Во время встречи президента с общественностью 23 декабря в Адыгее предприниматель из Подмосковья Сергей Балаев предложил Путину включить разведение улиток в перечень видов сельхоздеятельности.
Путин одобрил инициативу и отметил, что улитки — это «очень хороший питательный биологический продукт». Один из участников встречи добавил, что эти моллюски являются сильнейшим афродизиаком в мире, в ответ на это президент сказал, что заодно можно будет решить демографическую проблему.
«Мужики, вы слышали? Все на улиток!», — пошутил Путин.
Министр РФ Дмитрий Патрушев на заседании Госсовета РФ 26 декабря доложил, что по поручению президента было решено включить разведение улиток в перечень видов сельскохозяйственной деятельности. Благодаря этому аграрии смогут получить грантовую поддержку.
После доклада Патрушева на Госсовете Путин сказал: «За улиток спасибо».
По итогам встречи с общественниками в Адыгее также было решено принять меры для снижения затрат на электроэнергию малым формам агропромышленного комплекса, активно использовать научный потенциал в развитии отрасли, расширить формы господдержки аграриев, обеспечить приток кадров в сельскую местность, упростить механизм согласований и снизить административные барьеры при ведении сельхоздеятельности.
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Мясо виноградных улиток считается источником высококачественного белка, в нем модержится множетсво витаминов и микроэлементов. В качестве продукта питания улитки распространены во Франции, Италии и Испании. В России этих моллюсков разводят для продажи ресторанам и для использования в фармацевтике.
В Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края с 2005 года работает предприятие «Азов Трейд», которое занимается переработкой пищевой улитки в готовые блюда.
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