Страховая компания ВСК поднялась на 11 позиций в рейтинге RAEX-600

Группа ВСК усилила свои позиции в рейтинге 600 крупнейших компаний России по объему реализации продукции, подготовленном агентством RAEX

За год ВСК поднялась в рейтинге с 165 на 154 место. По методологии RAEX, объем реализации страховой компании по итогам 2018 года составил 95,4 млрд рублей, рост составил более 26%, рассказали 4 октября в пресс-службе ВСК.

Совокупная выручка всех участников рейтинга достигла 1,44 трлн долларов. В рублях ее прирост составил 18,3%, что почти в два раза больше показателей прошлого года.