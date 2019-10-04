Страховая компания ВСК поднялась на 11 позиций в рейтинге RAEX-600
Группа ВСК усилила свои позиции в рейтинге 600 крупнейших компаний России по объему реализации продукции, подготовленном агентством RAEX
За год ВСК поднялась в рейтинге с 165 на 154 место. По методологии RAEX, объем реализации страховой компании по итогам 2018 года составил 95,4 млрд рублей, рост составил более 26%, рассказали 4 октября в пресс-службе ВСК.
Совокупная выручка всех участников рейтинга достигла 1,44 трлн долларов. В рублях ее прирост составил 18,3%, что почти в два раза больше показателей прошлого года.
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В качестве главного критерия при составлении рейтинга 600 крупнейших компаний России принят показатель, характеризующий объем реализации продукции (работ, услуг) в 2018 году. Для страховых компаний используются данные финансовой отчетности, максимально близкие к нему по экономическому смыслу — сумма страховых премий по МСФО (за вычетом премий, переданных в перестрахование) и результата от инвестиционной деятельности (доходы за вычетом расходов).
Как писали Юга.ру, в сентябре Страховой дом ВСК занял первое место в рейтинге российских компаний в сегменте дополнительного медицинского страхования (ДМС), составленном агентством RAEX Rating Review.
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