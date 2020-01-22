На «ЕвроХим-БМУ» провели обучение участников нештатного аварийно-спасательного формирования
На заводе «ЕвроХим-БМУ» обучили 20 из 62 сотрудников, входящих в нештатное аварийно-спасательное формирование
Вести газоспасательные работы при химических авариях работников химзавода обучали преподаватели из новомосковской автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Учебно-консультационный центр аварийно-спасательных формирований».
Нештатные спасатели учились оказывать первую помощь пострадавшим, пользоваться изолирующими средствами защиты органов дыхания, костюмами химзащиты и аварийно-спасательным оборудованием. Эти навыки помогут им правильно реагировать при аварийных ситуациях и помогать пострадавшим как на производстве, так и в других ситуациях.
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Это периодическое обучение проведено в рамках подготовки к аттестации нештатного аварийно-спасательного формирования для соответствия требованиям производственной безопасности.
Вместе с тем при химзаводе круглосуточно действуют профессиональные службы пожарной охраны и газоспасателей.
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