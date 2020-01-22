На «ЕвроХим-БМУ» провели обучение участников нештатного аварийно-спасательного формирования

Нештатные спасатели учились оказывать первую помощь пострадавшим, пользоваться изолирующими средствами защиты органов дыхания, костюмами химзащиты и аварийно-спасательным оборудованием. Эти навыки помогут им правильно реагировать при аварийных ситуациях и помогать пострадавшим как на производстве, так и в других ситуациях.

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