На «ЕвроХим-БМУ» провели повышение квалификации

Партнерский Краснодарский край

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На белореченском производстве минеральных удобрений «ЕвроХим-БМУ» прошел третий модуль программы повышения квалификации REFA

Обучение прошли руководители и специалисты компании «ЕвроХим». На протяжении недели в учебном центре проходил семинар немецкой программы, нацеленной на повышение операционной эффективности производства до уровня мировых стандартов, сообщила пресс-служба компании.

За это время 20 специалистов из городов присутствия компании изучили возможности повышения конкурентоспособности и производительности. Генеральный директор международной консалтинговой компании RinQ Дмитрий Бенько рассказал об оптимизации производственных систем и бизнес-процессов, развитии методологического уровня специалистов.

В «ЕвроХим-БМУ»:

Благодаря обучению слушатели развили навыки, позволяющие выявлять проблемы рабочих процессов, управлять организацией труда и анализировать временные затраты для оптимизации работы. 

Участникам обучения провели экскурсию по промышленной площадке завода с показом технологий производства водорастворимых минеральных удобрений.

После этого участники программы посетили живописные места Краснодарского края и Адыгеи: плато Лагонаки, Большую Азишскую пещеру и Хаджохскую теснину.

Белореченский район ЕвроХим Промышленность

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