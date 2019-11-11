На «ЕвроХим-БМУ» провели повышение квалификации

За это время 20 специалистов из городов присутствия компании изучили возможности повышения конкурентоспособности и производительности. Генеральный директор международной консалтинговой компании RinQ Дмитрий Бенько рассказал об оптимизации производственных систем и бизнес-процессов, развитии методологического уровня специалистов.

Обучение прошли руководители и специалисты компании «ЕвроХим». На протяжении недели в учебном центре проходил семинар немецкой программы, нацеленной на повышение операционной эффективности производства до уровня мировых стандартов, сообщила пресс-служба компании.

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