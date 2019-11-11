На «ЕвроХим-БМУ» провели повышение квалификации
На белореченском производстве минеральных удобрений «ЕвроХим-БМУ» прошел третий модуль программы повышения квалификации REFA
Обучение прошли руководители и специалисты компании «ЕвроХим». На протяжении недели в учебном центре проходил семинар немецкой программы, нацеленной на повышение операционной эффективности производства до уровня мировых стандартов, сообщила пресс-служба компании.
За это время 20 специалистов из городов присутствия компании изучили возможности повышения конкурентоспособности и производительности. Генеральный директор международной консалтинговой компании RinQ Дмитрий Бенько рассказал об оптимизации производственных систем и бизнес-процессов, развитии методологического уровня специалистов.
В «ЕвроХим-БМУ»:
Благодаря обучению слушатели развили навыки, позволяющие выявлять проблемы рабочих процессов, управлять организацией труда и анализировать временные затраты для оптимизации работы.
Участникам обучения провели экскурсию по промышленной площадке завода с показом технологий производства водорастворимых минеральных удобрений.
После этого участники программы посетили живописные места Краснодарского края и Адыгеи: плато Лагонаки, Большую Азишскую пещеру и Хаджохскую теснину.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.