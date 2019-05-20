В «ЕвроХим-БМУ» выбрали «Лучших по профессии»
В преддверии профессионального праздника работников химической промышленности в ООО «ЕвроХим-БМУ» провели конкурс «Лучший по профессии»
День работника химической промышленности в России отмечают в последнее воскресенья мая с 1980 года. В этом году его отпразднуют 26 мая — уже в 39-й раз, и в «ЕвроХиме» решили разделить конкурс на два направления.
В первом, до Дня химика, принимали участие электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесари контрольно-измерительных приборов и автоматики, лаборанты химического анализа и контролеры качества продукции и технологического процесса. Во втором направлении, которое проведут после профессионального праздника, примут участие операторы дистанционного пульта управления в химическом производстве (по производству серной кислоты, фосфорной кислоты, сложных минеральных удобрений) и монтеры пути.
После проведения теоретических и практических заданий лучшим в номинации электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования стал Алексей Лученко, второе место занял Александр Соловьев, третьего места добился Валерий Субботин.
Среди слесарей контрольно-измерительных приборов лидировал Владимир Зуев, вторым стал Владислав Джемилев, а бронза досталась Дмитрию Буркову.
В группе лаборантов химического анализа и контролеров качества продукции и технологического процесса победу одержала Любовь Плисенко, серебро оказалось у Алены Клещевой, третьего места удостоилась Дарья Болдырева.
Профессионалы, занявшие первые места, будут представлять Белореченское производство минеральных удобрений на корпоративном этапе конкурса «Лучший по профессии».
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