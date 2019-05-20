В «ЕвроХим-БМУ» выбрали «Лучших по профессии»

День работника химической промышленности в России отмечают в последнее воскресенья мая с 1980 года. В этом году его отпразднуют 26 мая — уже в 39-й раз, и в «ЕвроХиме» решили разделить конкурс на два направления.

В первом, до Дня химика, принимали участие электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесари контрольно-измерительных приборов и автоматики, лаборанты химического анализа и контролеры качества продукции и технологического процесса. Во втором направлении, которое проведут после профессионального праздника, примут участие операторы дистанционного пульта управления в химическом производстве (по производству серной кислоты, фосфорной кислоты, сложных минеральных удобрений) и монтеры пути.