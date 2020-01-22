За сообщение о скором теракте у Крымского моста жителя Темрюка отправили в колонию

Краснодарский краевой суд 22 января рассказал об уголовном деле против жителя Темрюка, осужденного за заведомо ложное сообщение о теракте

В мае 2019 года мужчина позвонил в прокуратуру и рассказал, что в Керченский пролив должно войти судно, которое совершит диверсию около Крымского моста. Для проверки сообщения в районе организовали спецмероприятия, задействовали силовиков и морскую спецтехнику. Информация не подтвердилась. Сотрудники ФСБ установили личность звонившего мужчины и задержали его. Оказалось, что он был пьян.

Против нарушителя возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение о готовящихся действиях, создающих опасность гибели людей, причинения ущерба в целях дестабилизации деятельности власти). В Темрюкском районном суде мужчину признали виновным, однако подсудимый лишь частично признал вину.

После этого дело рассмотрела судебная коллегия Краснодарского краевого суда. Она согласилась с приговором первой инстанции — осужденному назначили три года и пять месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Как писали Юга.ру, в октябре житель Новороссийска получил три года колонии за ложный звонок о бомбе в баре. А в мае жительница Саратовской области получила три года условно за ложные сообщения о терактах в Тихорецке.