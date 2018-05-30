В полиции сообщили о ложных звонках о минировании Крымского моста
Сотрудники МВД зафиксировали несколько анонимных ложных звонков о минировании Крымского моста
Об этом сообщил заместитель начальника главного управления на транспорте МВД России Александр Бревнов на VIII международном форуме «Безопасность на транспорте».
«Стоит отметить, что ряд граждан пытаются дестабилизировать работу переправы. Несколько анонимных сообщений и звонков поступило в наш адрес по поводу минирования транспортного перехода», — пояснил Бревнов.
По его словам, полиция уже установила личности двух граждан, которые сообщали о возможных терактах на Крымском мосту, сообщает РИА «Новости».
Смотрите фоторепортаж:
Как сообщали Юга.ру, движение легковых автомобилей и пассажирских автобусов по мосту через Керченский пролив открыли 15 мая.
За час по Крымскому мосту проехали более 1,1 тыс. машин, а за 12 часов был побит абсолютный рекорд переправы — суммарно по нему проехало более 14 тыс. транспортных средств.
Росгвардия сформирует морскую бригаду для обеспечения безопасности моста через Керченский пролив.
Все материалы по теме:
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.