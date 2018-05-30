В полиции сообщили о ложных звонках о минировании Крымского моста

Краснодарский край, Крым

Распечатать

Сотрудники МВД зафиксировали несколько анонимных ложных звонков о минировании Крымского моста

Читайте также:

Об этом сообщил заместитель начальника главного управления на транспорте МВД России Александр Бревнов на VIII международном форуме «Безопасность на транспорте».

«Стоит отметить, что ряд граждан пытаются дестабилизировать работу переправы. Несколько анонимных сообщений и звонков поступило в наш адрес по поводу минирования транспортного перехода», — пояснил Бревнов.

По его словам, полиция уже установила личности двух граждан, которые сообщали о возможных терактах на Крымском мосту, сообщает РИА «Новости».

Смотрите фоторепортаж:

Как сообщали Юга.ру, движение легковых автомобилей и пассажирских автобусов по мосту через Керченский пролив открыли 15 мая.

За час по Крымскому мосту проехали более 1,1 тыс. машин, а за 12 часов был побит абсолютный рекорд переправы — суммарно по нему проехало более 14 тыс. транспортных средств.

Росгвардия сформирует морскую бригаду для обеспечения безопасности моста через Керченский пролив. 

Безопасность Крымский мост Полиция Транспорт

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Жителей Кубани предупредили о чрезвычайной пожароопасности
В полиции сообщили о ложных звонках о минировании Крымского моста
В Краснодаре на фестивале стрит-арта создадут 200-метровые граффити
На вице-мэра Владикавказа завели семь уголовных дел о растрате денег
В Адыгее заключенным разрешат смотреть трансляции матчей ЧМ-2018
В Совете Федерации одобрили закон об ответных санкциях

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале