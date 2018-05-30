В полиции сообщили о ложных звонках о минировании Крымского моста

Сотрудники МВД зафиксировали несколько анонимных ложных звонков о минировании Крымского моста

Об этом сообщил заместитель начальника главного управления на транспорте МВД России Александр Бревнов на VIII международном форуме «Безопасность на транспорте».

«Стоит отметить, что ряд граждан пытаются дестабилизировать работу переправы. Несколько анонимных сообщений и звонков поступило в наш адрес по поводу минирования транспортного перехода», — пояснил Бревнов.

По его словам, полиция уже установила личности двух граждан, которые сообщали о возможных терактах на Крымском мосту, сообщает РИА «Новости».