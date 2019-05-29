Жительница Саратовской области пошла под суд за ложные сообщения о терактах в Тихорецке
В Тихорецке в мае суд вынес приговор жительнице Саратовской области, которая сообщила о возможных терактах
В администрацию и УВД Тихорецка неизвестная гражданка сообщила об угрозе терактов. Сотрудники ФСБ вместе с полицейскими установили личность и местонахождение женщины. Ей оказалась 43-летняя жительница Саратовской области. Ее задержали и доставили в отдел полиции.
Против жительницы Саратовской области возбудили и расследовали уголовные дела по ч. 3 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба в целях дестабилизации деятельности органов власти), сообщили 29 мая в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.
Тихорецкий городской суд 13 мая приговорил женщину к трем годам лишения свободы условно.
Как сообщали Юга.ру, в марте на жителя Сочи завели уголовное дело за ложное сообщение о теракте на Краснодарском водохранилище.
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