Житель Новороссийска получил три года колонии за ложный звонок о бомбе в баре
Суд в Новороссийске в октябре вынес приговор местному жителю, который сообщил о возможном теракте в баре
2 марта 2019 года мужчина пришел в бар «Ностальжи». Оттуда он позвонил со своего мобильного телефона на номер 112 и сообщил о том, что в кафе произойдет взрыв. На место приехали экстренные службы. Посетителей бара эвакуировали. Бомбу в кафе не нашли.
Как рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе краевого суда, свидетели говорили, что мужчина вел себя странно. В тот день в кафе праздновали день рождения, было много людей и работал фотограф. У мужчины вызвал подозрение кофр от фотоаппарата, и поэтому он заявил о минировании — хотя все знали, что это сумка фотографа.
Мужчину задержали оперативные сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. На него завели дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).
Приморский районный суд признал новороссийца виновным. Его приговорили к трем годам и трем месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
Юга.ру писали о других случаях, когда жители сообщали о ложных минированиях зданий. Так, в январе 2017 года в Краснодаре мужчина сообщил о бомбе в городском управлении МВД. В сентябре 2018 года в Приморско-Ахтарском районе мужчина решил рассказать о «бомбе» в магазине, чтобы проверить реакцию спецслужб. В феврале житель Новороссийска позвонил в полицию и сообщил о возможном теракте в кафе. А в апреле еще одного мужчину задержали за звонок об угрозе теракта в школе Тихорецка.
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