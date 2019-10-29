Житель Новороссийска получил три года колонии за ложный звонок о бомбе в баре

Суд в Новороссийске в октябре вынес приговор местному жителю, который сообщил о возможном теракте в баре

2 марта 2019 года мужчина пришел в бар «Ностальжи». Оттуда он позвонил со своего мобильного телефона на номер 112 и сообщил о том, что в кафе произойдет взрыв. На место приехали экстренные службы. Посетителей бара эвакуировали. Бомбу в кафе не нашли.

Как рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе краевого суда, свидетели говорили, что мужчина вел себя странно. В тот день в кафе праздновали день рождения, было много людей и работал фотограф. У мужчины вызвал подозрение кофр от фотоаппарата, и поэтому он заявил о минировании — хотя все знали, что это сумка фотографа.

Мужчину задержали оперативные сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. На него завели дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Приморский районный суд признал новороссийца виновным. Его приговорили к трем годам и трем месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.