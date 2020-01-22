В России появились биометрические банкоматы. Они распознают лица и выдают деньги без карт

В России в январе приступили к тестированию банкоматов с функцией распознавания лиц. Для обслуживания в них не нужно иметь при себе пластиковую карту

Сейчас в московских торговых центрах уже работает несколько десятков банкоматов «Тинькофф», которые могут распознавать по лицу 13 тыс. сотрудников компании, рассказали изданию в кредитной организации. Кроме того, такие устройства будут использоваться и при работе с клиентами — со временем банк планирует провести идентификацию лиц всех клиентов.

В Сбербанке пока тестируют эту технологию в нескольких офисах с самообслуживанием. Представитель ВТБ также поделился планами банка по применению технологии лицевой биометрии. По его словам, это расширит сервис банковских услуг для клиентов, а также облегчит процедуру выдачи наличных.