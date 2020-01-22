В России появились биометрические банкоматы. Они распознают лица и выдают деньги без карт
В России в январе приступили к тестированию банкоматов с функцией распознавания лиц. Для обслуживания в них не нужно иметь при себе пластиковую карту
«Тинькофф» и Сбербанк уже запустили пилотные проекты биометрических банкоматов, банк ВТБ также планирует внедрить эту технологию, сообщили 22 января «Известия».
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Сейчас в московских торговых центрах уже работает несколько десятков банкоматов «Тинькофф», которые могут распознавать по лицу 13 тыс. сотрудников компании, рассказали изданию в кредитной организации. Кроме того, такие устройства будут использоваться и при работе с клиентами — со временем банк планирует провести идентификацию лиц всех клиентов.
В Сбербанке пока тестируют эту технологию в нескольких офисах с самообслуживанием. Представитель ВТБ также поделился планами банка по применению технологии лицевой биометрии. По его словам, это расширит сервис банковских услуг для клиентов, а также облегчит процедуру выдачи наличных.
Чтобы пользоваться банкоматами без пластиковых карт, клиент банка должен будет предоставить слепки лица и голоса во внутреннюю базу данных организации или в Единую биометрическую систему (ЕБС) Центробанка, которую запустили в июле 2018 года. На сегодняшний день система насчитывает 115 тыс. таких слепков, написал портал «360».
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Как добавил директор проектов офиса ЕБС «Ростелекома» Сергей Алборов, самой безопасной биометрической технологией является рисунок вен ладони. При использовании такой системы вероятность мошенничества в полтора раза ниже, чем у биометрии лица.
Алборов рассказал, что внедрение такой технологии потребует серьезных затрат и переоборудования банкоматов. Он рекомендовал использовать другие биометрические модальности — фото или отпечатки пальцев — не для первичной идентификации клиента, а только как дополнительный способ подтверждения личности.
Как писали Юга.ру, в январе «Ростелеком» протестировал выдачу загранпаспортов с помощью криптобиокабин. Планируется, что эта технология упростит и ускорит оформление документов.
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