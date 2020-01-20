«Ростелеком» протестировал выдачу загранпаспортов с помощью криптобиокабин
В конце 2019 года «Ростелеком» совместно госкорпорацией «Ростех» установил и протестировал в МФЦ «Мои документы» первые в РФ криптобиокабины
Тестирование подтвердило корректную работу комплексов: пользователи успешно сдали биометрию и получили первые загранпаспорта нового поколения.
Внедрение криптобиокабин (КБК) должно упросить и ускорить оформление загранпаспортов. Сдать биометрию можно будет самостоятельно — в любое удобное время и без очередей. Процесс начинается с подачи заявке на портале госуслуг или в МФЦ, после чего пользователю выдается индивидуальный штрихкод, который надо отсканировать в КБК. Следуя голосовым инструкциям и подсказкам на экране монитора, заявитель самостоятельно сканирует отпечатки пальцев и делает цифровое фото. Также нужно отсканировать разворот с фото паспорта РФ. Полученные данные зашифровано передаются в государственную информационную систему «Мир», проверяются и поступают на фабрику Гознака для изготовления документов. Готовый документ отправляется в МФЦ для выдачи заявителю.
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«В партнерстве с “Ростехом” и НИИ “Восход” при активной поддержке Минкомсвязи РФ мы запустили уникальный федеральный проект. Технологии криптобиокабин позволяют повысить скорость и удобство получения загранпаспортов. И первые граждане смогли оценить это в конце прошлого года. В 2019 году “Ростелеком” заключил договоры с МФЦ более 50 субъектов РФ на поставку и монтаж комплексов. У нас впереди масштабные задачи по налаживанию работы комплексов в регионах, чтобы заявителям с любым уровнем цифровой подготовки было комфортно ими пользоваться», — отметил первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко.
«Ростелеком» на 2019–2021 годы определен единственным поставщиком криптобиокабин. Компания занимается поставкой, монтажом и запуском КБК, их интеграцией в существующую ИТ-систему выдачи загранпаспортов с биометрией. Компания также обеспечивает эксплуатацию и техподдержку КБК, предоставляет защищенные каналы передачи данных.
Как устроен интернет вещей:
Криптобиокабина — отечественный программно-технический комплекс, который серийно производит концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех». КБК оснащены системами цифровых фотокамер, бестеневого освещения, сканерами отпечатков пальцев и документов, считывателем штрихкода, устройством, сочетающим сканер машиночитаемой зоны паспорта (MRZ-строки) и считыватель микросхем паспортов нового поколения.
«По статистике в РФ ежегодно выдается около 3 млн загранпаспортов, 75% — биометрические. Сейчас процесс их выдачи почти полностью автоматизирован — кроме сдачи биометрии. Криптобиокабина создавалась для того, чтобы решить эту проблему и сократить время оформления. Автоматизация позволяет исключить человеческий фактор на стадии сбора материалов — у кабин нет перерывов и выходных. Также КБК уменьшают риски утечки персональных данных и незаконного доступа к биометрии. Технические характеристики позволят в будущем использовать КБК для выдачи электронных паспортов и иных документов», — сказал исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.
В реализации проекта внедрения КБК принимают участие МВД, Минкомсвязь, Минфин и Минэкономразвития России, ФСБ и ФСТЭК России, АО «Гознак» и ФГБУ НИИ «Восход».
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