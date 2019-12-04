Власти Сочи опубликовали видео о сносе признанного незаконным дома, где люди едва успевают отскочить от падающих камней

В соцсетях администрации Сочи вечером 3 декабря появилось видео сноса дома, признанного незаконным, где камни падали на людей

Видеозапись, на которой сносят дом на улице Ударной, опубликовали в инстаграме управления муниципального земельного контроля мэрии Сочи.

«Для сноса самовольной постройки администрацией города Сочи была привлечена подрядная организация, поскольку застройщик не смог самостоятельно осуществить снос незаконного объекта строительства», — говорится в посте.

На кадрах видно, как находящиеся на стройплощадке люди без касок едва успевают отскочить от падающих с верхнего этажа кирпичей. Пользователей соцсетей возмутила эта ситуация и отсутствие техники безопасности на объекте. Также они обратили внимание на то, что экскаватор аккуратно старается снести кирпичные стены, не затрагивая несущие конструкции.