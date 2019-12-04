Власти Сочи опубликовали видео о сносе признанного незаконным дома, где люди едва успевают отскочить от падающих камней
В соцсетях администрации Сочи вечером 3 декабря появилось видео сноса дома, признанного незаконным, где камни падали на людей
Видеозапись, на которой сносят дом на улице Ударной, опубликовали в инстаграме управления муниципального земельного контроля мэрии Сочи.
«Для сноса самовольной постройки администрацией города Сочи была привлечена подрядная организация, поскольку застройщик не смог самостоятельно осуществить снос незаконного объекта строительства», — говорится в посте.
На кадрах видно, как находящиеся на стройплощадке люди без касок едва успевают отскочить от падающих с верхнего этажа кирпичей. Пользователей соцсетей возмутила эта ситуация и отсутствие техники безопасности на объекте. Также они обратили внимание на то, что экскаватор аккуратно старается снести кирпичные стены, не затрагивая несущие конструкции.
Напомним, в октябре власти Сочи выложили видео, в котором рассказывали об опасности самостроев. Их назвали «самоволками», а на фоне играла напряженная музыка. В ноябре на курорте начали сносить 12 многоэтажек, признанных незаконными.
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