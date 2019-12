Власти Сочи опубликовали видео о сносе признанного незаконным дома, где люди едва успевают отскочить от падающих камней

View this post on Instagram

Для сноса самовольной постройки, расположенной по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Ударная, 9, администрацией города Сочи была привлечена подрядная организация, поскольку застройщик не смог самостоятельно осуществить снос незаконного объекта строительства.