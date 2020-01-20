В горах Сочи ночью заблудились туристы

Краснодарский край

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В Сочи 18 января туристы заблудились в районе Крабового ущелья

Вечером 18 января в Южный региональный поисково-спасательный отряд (ЮРПСО) МЧС России поступило сообщение о том, что двое туристов пошли в район Крабового ущелья в Лазаревском районе и не могут в темноте найти дорогу обратно. Также было известно, что фонарей у них нет.

Спасатели по GPS-координатам нашли заблудившихся. Ими оказались 32-летняя женщина и 31-летний парень, жители поселка Лазаревское. Туристов вывели в безопасное место, медицинская помощь им не потребовалась, сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Как писали Юга.ру, в декабре 2019 года в горах Сочи застряли туристы из Москвы, их спасали 20 часов.

Курорты и туризм МЧС Пропавшие без вести Сочи

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