В горах Сочи ночью заблудились туристы

Вечером 18 января в Южный региональный поисково-спасательный отряд (ЮРПСО) МЧС России поступило сообщение о том, что двое туристов пошли в район Крабового ущелья в Лазаревском районе и не могут в темноте найти дорогу обратно. Также было известно, что фонарей у них нет.

Спасатели по GPS-координатам нашли заблудившихся. Ими оказались 32-летняя женщина и 31-летний парень, жители поселка Лазаревское. Туристов вывели в безопасное место, медицинская помощь им не потребовалась, сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Как писали Юга.ру, в декабре 2019 года в горах Сочи застряли туристы из Москвы, их спасали 20 часов.