В Сбербанке объяснили, в чем главная ошибка пользователей банковских карт

Краснодарский край, Вся Россия

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Заместитель председателя правления Сбербанка 21 января объяснил, как к мошенникам попадают данные банковских карт

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе, как мошенники получают доступ к номерам бановских карт, написало РИА «Новости». По словам Кузнецова, пользователи поступают беспечно, пересылая фотографии свои карт в месседжерах.

«Даже если вы сфотографируете свою карту и отправите ее кому-либо — это в принципе уже утечка. С таким же успехом вы можете выбросить кошелек со своей заработной платой в урну», — предупредил он.

Вторым популярным способом получения информации являются методы социальной инженерии: для телефонного мошенничества злоумышленникам достаточно фамилии, имени, отчества и номера телефона жертвы.

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Как писали Юга.ру, в 2019 году в число самых популярных способов интернет-мошенничества вернулось телефонное мошенничество: преступники звонили жертвам, представлялись сотрудниками банка, сообщали о подозрительных операциях по карте и просили подтвердить данные. В августе прошлого года россиян предупредили о новом способе кражи денег с банковских карт с помощью роботов.

Ранее RT напомнил, что в начале января эксперты Роскачества дали советы по предотвращению мошенничества с банкоматами.

Банки Интернет карты Мошенничество Сбербанк Технологии

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