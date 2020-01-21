В Сбербанке объяснили, в чем главная ошибка пользователей банковских карт

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе, как мошенники получают доступ к номерам бановских карт, написало РИА «Новости». По словам Кузнецова, пользователи поступают беспечно, пересылая фотографии свои карт в месседжерах.

«Даже если вы сфотографируете свою карту и отправите ее кому-либо — это в принципе уже утечка. С таким же успехом вы можете выбросить кошелек со своей заработной платой в урну», — предупредил он.

Вторым популярным способом получения информации являются методы социальной инженерии: для телефонного мошенничества злоумышленникам достаточно фамилии, имени, отчества и номера телефона жертвы.