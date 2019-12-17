Эксперты объяснили, как происходит утечка персональных данных россиян

По словам экспертов по инфобезопасности компании Group-В, источником кражи информации часто становятся сотрудники крупных компаний, сообщило 17 декабря РИА «Новости».

Глава группы исследования киберпреступности Дмитрий Шестаков объяснил, что преступники через специальные ресурсы ищут в различных организациях сотрудников (инсайдеров — прим.), которые готовы предоставить данные клиентов. После получения информации от инсайдера, мошенники создают сервисы, через которые продают конфиденциальную информацию.

«Пока есть спрос, утечки будут продолжаться», — уверен глава направления SecureBank/SecurePortal Павел Крылов. Он отметил, что компании, работающие с персональными данными клиентов, часто не в состоянии предотвратить кражу данных.

Как писали Юга.ру, утечка данных происходит в России с регулярностью, достойной лучшего применения. Так, в интернет были выложены личные данные абонентов МТС, сотрудников РЖД, клиентов Сбербанка.