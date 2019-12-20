Эксперт рассказал о самых популярных способах интернет-мошенничества в 2019 году

В 2019 году снова стало популярным телефонное мошенничество — преступники звонили жертвам, представлялись сотрудниками банка, сообщали о подозрительных операциях по карте и просили подтвердить данные. Антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов объяснил очередную волну таких преступлений тем, что в этом году было много случаев утечки данных пользователей. Он напомнил, что похожая ситуация была в России в 2013-2014 годах, написало 20 декабря РИА «Новости».

Также в 2019 году было популярно онлайн-мошенничество, когда пользователю предлагали принять участие в акции, по результатам которой он может якобы выиграть и получить денежного вознаграждение. Но для участия в розыгрыше необходимо было заплатить небольшой взнос, порядка 200 рублей. Человек переводил деньги, но выигрыша не получал.

«Только за вторую половину 2019 года в русскоязычном сегменте интернета мы зафиксировали стремительный рост попыток перехода наших пользователей на «лотерейные» сайты — больше чем в 13 раз. Если в 2018 году это количество составляло 2,7 миллиона попыток, то в этом году равняется уже 36,7 миллиона», — добавил Галов.

Эксперт рассказал еще об одном виде вымогания денег через интернет — преступники распространяли специальные программы-вымогатели, которые находят уязвимость в операционных системах. Если раньше они распространяли такие программы массово, то в этом году атака была более точечной — на крупные организации, которые готовы заплатить крупные суммы за восстановление данных.

Как писали Юга.ру, в 2017 году в России на 27% выросло число киберпреступлений.