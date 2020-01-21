В Геленджике из моря достали тело женщины
В Геленджике 19 января в море обнаружили мертвую женщину
Тело без видимых следов повреждений обнаружили в районе санатория «Приморье». На вид женщине около 50 лет, рост — около 160 см, темные волосы. На ней было пальто в черно-белую полоску, черные брюки и высокие коричневые сапоги, написала 20 января газета «Прибой» со ссылкой на старшего следователя следственного отдела по Геленджику СУ СК РФ по Краснодарскому краю Анатолия Ковалюка.
«Личность погибшей не установлена. По факту произошедшего проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Всех, кому что-либо известно о личности погибшей, просят сообщить по телефону 8 (86141) 50-5-64.
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