В Геленджике из моря достали тело женщины

Тело без видимых следов повреждений обнаружили в районе санатория «Приморье». На вид женщине около 50 лет, рост — около 160 см, темные волосы. На ней было пальто в черно-белую полоску, черные брюки и высокие коричневые сапоги, написала 20 января газета «Прибой» со ссылкой на старшего следователя следственного отдела по Геленджику СУ СК РФ по Краснодарскому краю Анатолия Ковалюка.