В Геленджике из моря достали тело женщины

Краснодарский край

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В Геленджике 19 января в море обнаружили мертвую женщину

Тело без видимых следов повреждений обнаружили в районе санатория «Приморье». На вид женщине около 50 лет, рост — около 160 см, темные волосы. На ней было пальто в черно-белую полоску, черные брюки и высокие коричневые сапоги, написала 20 января газета «Прибой» со ссылкой на старшего следователя следственного отдела по Геленджику СУ СК РФ по Краснодарскому краю Анатолия Ковалюка.

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«Личность погибшей не установлена. По факту произошедшего проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Всех, кому что-либо известно о личности погибшей, просят сообщить по телефону 8 (86141) 50-5-64.

Как писали Юга.ру, в сентябре в Сочи на экскурсии к реке Псахо утонул турист из Владимира.

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