Новый глава ФНС Егоров: Задача налоговой службы — сделать уплату налога неизбежной
Даниил Егоров, сменивший Михаила Мишустина на посту руководителя ФНС, рассказал 20 января о том, какие подходы он будет использовать в своей работе
Егоров, 17 января возглавивший Налоговую службу России, рассказал в интервью «Ведомостям», чем займется в первую очередь на посту главы ведомства.
По словам Даниила Егорова, задача ФНС — сделать уплату налога неизбежной, но при этом максимально комфортной. Он также объяснил, какой подход собирается использовать для решения этой задачи.
«Сначала оцениваешь, кто попадает под регулирование, сколько налогоплательщиков, потом смотришь, соответствует ли предлагаемое регулирование логике их поведения, если соответствует — начинаешь его тестировать на ограниченной группе, чтобы проверить, рабочая или нет модель. И, постоянно обновляя модель, внедряешь ее так, чтобы не ударить по рынку, но при этом компании начали отказываться от нелегальных схем», — рассказал руководитель налоговой службы.
Егоров подчеркнул, что для налоговиков не является целью собрать как можно больше налогов. Они хотят «обелить рынок, сделать налогоплательщика законопослушным», а также разработать удобную модель для уплаты налогов, написал RT.
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Как писали Юга.ру, 44-летний Даниил Егоров 17 января стал новым главой Федеральной налоговой службы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который ранее руководил ФНС.
Напомним, Мишустин возглавил кабмин 16 января — на следующий день после того, как правительство РФ в полном составе, включая премьера Дмитрия Медведева, ушло в отставку.
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